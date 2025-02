Mundo Em esforços de Trump e Musk, Estados Unidos demitiram quase 10 mil servidores federais em uma semana

Por Redação O Sul | 16 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Cortes atingiram funcionários que atuavam na segurança do arsenal nuclear. (Foto: Reprodução/The Business Standard)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A campanha do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e de seu conselheiro Elon Musk para reduzir radicalmente a burocracia dos EUA se intensificou nessa sexta-feira (14). Milhares de trabalhadores responsáveis por tarefas que vão desde a segurança do arsenal nuclear do país até o atendimento a veteranos militares foram demitidos.

Em uma semana, segundo estimativas da imprensa americana, quase 10 mil servidores foram desligados. Apenas no Departamento de Energia, entre 1.200 e 2.000 funcionários foram demitidos, incluindo centenas do escritório que supervisiona o estoque nuclear, disseram fontes à Reuters.

Outros 2.300 funcionários foram cortados do Departamento do Interior, que administra terras públicas — incluindo mais de 60 parques nacionais — além dos programas de concessão de petróleo e gás, segundo fontes.

Já a Agência de Proteção Ambiental demitiu 388 servidores. Um número desconhecido de funcionários do Departamento de Agricultura também foi desligado.

Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) perderão quase 1.300 trabalhadores em breve, cerca de um décimo de sua equipe, informou a Associated Press. Também há a expectativa de reduções de trabalhadores nas embaixadas americanas.

As demissões se somam a cortes já realizados em departamentos como Assuntos de Veteranos, Educação e a Administração de Pequenas Empresas.

Funcionários do Escritório de Gestão de Pessoal, que supervisiona contratações federais, se reuniram com agências na quinta-feira (13) e recomendaram a demissão de funcionários em período probatório, segundo uma fonte.

Cerca de 280 mil dos 2,3 milhões de funcionários civis do governo federal foram contratados nos últimos dois anos. A maioria ainda está em período probatório, o que facilita as demissões, segundo dados do governo.

Fontes afirmam que os cortes no Escritório de Proteção Financeira ao Consumidor indicam um alvo mais amplo além dos funcionários em período probatório, com trabalhadores em contratos de prazo fixo também sendo dispensados.

Trump argumenta que o governo federal está inflado e que há muito desperdício e fraudes. A dívida do governo federal é de aproximadamente US$ 36 trilhões (R$ 205 trilhões), com um déficit de US$ 1,8 trilhão (R$ 10,2 trilhões) no ano passado.

Abordagem agressiva

Críticos questionam a abordagem agressiva de Musk, a pessoa mais rica do mundo, que acumulou uma influência extraordinária no governo Trump.

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, minimizou as preocupações, comparando o Departamento de Eficiência Governamental de Musk a uma auditoria financeira.

“Essas são pessoas sérias, indo de agência em agência, fazendo auditorias e buscando as melhores práticas”, disse ele à Fox Business Network, classificando como “histeria” as preocupações com os cortes.

Musk está contando com um grupo de jovens engenheiros com pouca experiência governamental para liderar sua campanha, chamada de “DOGE”. Os primeiros cortes parecem ser mais motivados por ideologia do que por economia de custos.

A rapidez e a amplitude do esforço de Musk têm gerado frustração entre alguns assessores de Trump por falta de coordenação, incluindo a chefe de gabinete da Casa Branca, Susie Wiles, disseram fontes.

Steve Lenkart, diretor executivo do sindicato Federação Nacional de Funcionários Federais, que representa mais de 100 mil trabalhadores, disse que espera que Musk e o governo Trump foquem a seguir em agências que regulam indústrias e o setor financeiro.

Ações na Justiça

Além das demissões, Trump e Musk ofereceram incentivos para que funcionários públicos deixem seus cargos voluntariamente, tentaram enfraquecer proteções aos servidores de carreira, congelaram a maior parte da ajuda externa dos EUA e tentaram fechar agências federais.

Cerca de 75 mil trabalhadores aderiram ao programa de desligamento voluntário, segundo a Casa Branca, o equivalente a 3% da força de trabalho civil. Funcionários do governo que recusaram o programa temem estar entre os próximos demitidos.

Sindicatos que representam funcionários federais processaram o governo para barrar o programa de desligamento voluntário. A Federação Americana de Funcionários Governamentais afirmou na quinta-feira que também lutará contra as demissões em massa de funcionários em período probatório.

Na quinta-feira, procuradores-gerais de 14 estados entraram com uma ação alegando que Musk foi nomeado ilegalmente por Trump e pedindo que ele seja impedido de tomar novas decisões governamentais.

O inspetor-geral do Departamento do Tesouro abriu uma auditoria sobre os controles de segurança do sistema de pagamentos, segundo uma carta enviada a parlamentares democratas. O Escritório de Responsabilidade Governamental também aceitou um pedido de democratas para revisar a decisão de dar acesso ao DOGE aos sistemas do Tesouro.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/em-esforcos-de-trump-e-musk-estados-unidos-demitiram-quase-10-mil-servidores-federais-em-uma-semana/

Em esforços de Trump e Musk, Estados Unidos demitiram quase 10 mil servidores federais em uma semana

2025-02-16