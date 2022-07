Inter Em exclusiva para a Rádio Grenal, Mercado revela estar pronto para as oportunidades que surgirem

Por Redação O Sul | 14 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Mercado lamentou as eliminações no Campeonato Gaúcho e Copa do Brasil, mas ressaltou os desafios que estão pela frente. Foto: Divulgação / Rádio Grenal Foto: Divulgação / Rádio Grenal

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

“A verdade é que nunca estive preocupado com o que falam de mim. Eu sempre acreditei no trabalho, sempre fui muito profissional, não somente aqui. Vou esperar minha oportunidade, seja jogando quinze minutos, seja jogando todo o jogo”, comentou o zagueiro Gabriel Mercado, do Internacional, em entrevista exclusiva para a Rádio Grenal.

Perguntado sobre a temporada atual, Mercado lamentou as eliminações no Campeonato Gaúcho e Copa do Brasil, mas ressaltou os desafios que estão pela frente. “Quando começou o ano, não começamos bem. Nossa ideia era poder brigar pelo Gaúcho e pela Copa do Brasil, foi um golpe muito duro para nós. Tivemos que juntar energias e competir. Agora temos uma sequência difícil no brasileiro e depois podemos pensar no Melgar, que vai ser tão difícil quanto contra o Colo-Colo”, destacou.

Em campo na vitória por 4 a 1 frente ao Colo-Colo pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana, o zagueiro falou sobre o jogo e elogiou o ambiente formado pela torcida para a decisão. “Levar o primeiro gol foi algo que não esperávamos. Colo-Colo é agressivo. Na nossa cabeça estava fazer um gol rápido. Isso também nos deu outra energia, sabíamos que precisávamos fazer 3 pra empatar. Foi sensacional, quero agradecer a torcida pelo apoio até o fim. Acreditou em nós. Bom voltar a América do Sul para viver isso. Dentro de duas ou três semanas vamos voltar à briga contra o Melgar”.

Questionado sobre a relação com os zagueiros Kaíque Rocha e Vitão, o argentino enfatizou a relação de aprendizado com os atletas. “Nossa relação é muito boa. Somos 4 zagueiros disponíveis, tento ajudar no que posso. Tento não falar muito, e sim dar o exemplo no dia a dia. São dois jovens com muito futuro, tomara que permaneçam por muito tempo”.

Ao ser indagado sobre o trabalho do técnico Mano Menezes, frisou sobre a solidez defensiva nos últimos jogos. “Ele está sempre tentando corrigir as coisas, se algo não foi bem feito. O trabalho em geral melhorou, estamos vivendo um bom momento. Não sofremos tanto atrás e isso nos deixa mais perto da vitória.”

No final da entrevista, enfatizou sobre os próximos confrontos da equipe e informou que ainda não há conversas sobre renovação de contrato. “Contra o Paranaense vai ser muito difícil, uma briga na parte de cima. Depois preparar o que vem na sequência, Palmeiras e São Paulo. Queremos seguir brigando lá lá cima. Sobre renovação, ainda não se falou nada. Mas estou feliz aqui, minha família está feliz. Quando chegar o momento, certamente o clube me chamará para conversar. O clube verá o que é melhor pra eles”, finalizou.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter