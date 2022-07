Inter Inter x Athletico tem histórico equilibrado, mas colorado leva vantagem

Por Redação O Sul | 15 de julho de 2022

Foto: Ricardo Duarte / Internacional

Na tarde deste sábado (16), o Inter vai ao Paraná enfrentar o Athletico pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A última vitória do Inter diante do rival paranaense em solo curitibano foi há oito anos, em setembro de 2014 com o único gol do jogo feito por Rafael Moura.

No histórico geral, Inter e Athletico já se enfrentaram em 64 oportunidades e o colorado levou a melhor em 23, sendo a última vitória no segundo turno do Brasileirão do ano passado por 2×1 no Beira-Rio, com ambos tentos gaúchos marcados por Edenílson e com o gol do Furacão feito por Terans. O restrospecto ainda tem 21 triunfos paranaenses e 20 empates.

No Paraná, porém, a desvantagem colorada é grande. Em 31 partidas, o Inter venceu apenas 7, empatou outras 7 e perdeu 17 jogos. Um dos confrontos mais importantes nessa história foi na final da Copa do Brasil de 2019 que, vencend0 a ida e a volta, o Athletico, à época treinado por Tiago Nunes. foi primeira vez campeão da competição nacional.

No Campeonato Brasileiro deste ano, as duas equipes ocupam o mesmo espaço na tabela. O Inter, 3° colocado, tem 28 pontos, enquanto o Athletico, 6°, tem 27.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

