Por Redação O Sul | 14 de julho de 2022

Rajapaksa, um militar reformado, foi acusado de permitir a morte de milhares de tâmeis durante a guerra civil, que terminou em 2009. Foto: Reprodução Rajapaksa, um militar reformado, foi acusado de permitir a morte de milhares de tâmeis durante a guerra civil, que terminou em 2009.(Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Gotabaya Rajapaksa fugiu para Singapura, de onde comunicou oficialmente que deseja deixar o cargo após semanas de pressão popular. Singapura afirma que não concedeu asilo ao político. O presidente do Sri Lanka enviou um pedido de renúncia nesta quinta-feira (14) logo após desembarcar em Singapura, um dia depois de fugir de seu país, atolado em uma grave crise política e econômica com enormes manifestações contra o governo e até a invasão da residência presidencial.

Rajapaksa enviou a renúncia por e-mail ao presidente do Parlamento. A carta de demissão foi reencaminhada para a Procuradoria-Geral do país para examinar os aspectos legais antes de ser formalmente aceita. Um comunicado oficial sobre se o pedido foi acatado deve ser divulgado nesta sexta-feira (15).

À medida que a notícia do pedido de renúncia se espalhou pelo Sri Lanka, multidões se reuniram perto do escritório do presidente para comemorar. Dezenas de pessoas dançaram, aplaudiram e agitaram bandeiras do Sri Lanka.

Rajapaksa, que na quarta-feira voou em um avião das Forças Armadas para o arquipélago das Maldivas, chegou à Singapura em um voo saudita.

O Ministério das Relações Exteriores de Singapura indicou que se trata de uma visita particular, de acordo com o jornal Strait Times.

“Ele não pediu asilo e nem lhe foi concedido qualquer asilo. Singapura geralmente não concede pedidos de asilo”, disse um porta-voz da pasta, segundo o jornal.

Especula-se que Rajapaksa tenha esperado até estar fora do Sri Lanka para renunciar, pois, fazendo isso, perde a imunidade que o cargo lhe garante e pode ser preso em seu país.

Mortes

Rajapaksa, um militar reformado, foi acusado de permitir a morte de milhares de tâmeis durante a guerra civil, que terminou em 2009 depois de devastar o país por três décadas.

Após se retirar do Exército e morar no exterior por vários anos, ele retornou ao Sri Lanka em 2005 e assumiu o comando da Secretaria de Defesa durante os dez anos em que seu irmão mais velho, Mahinda Rajapaksa, liderou o país.

Ambos os irmãos foram acusados de violações de direitos humanos, especialmente após a sangrenta ofensiva liderada por Gotabaya Rajapaksa que encerrou a guerra civil.

O primeiro-ministro do Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, assumiu a liderança do país interinamente, impôs o estado de emergência e reforçou os poderes dos militares e da polícia.

