Política Em Guarulhos, Bolsonaro defende ações do governo na economia

Por Redação O Sul | 22 de outubro de 2022

O presidente e candidato do PL à reeleição defendeu a pauta de costumes conservadora e afirmou que pode, se eleito, dar aumento real do salário mínimo Foto: Reprodução O presidente e candidato do PL à reeleição defendeu a pauta de costumes conservadora e afirmou que pode, se eleito, dar aumento real do salário mínimo. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), participou neste sábado (22) de um comício com apoiadores em Guarulhos (SP). Bolsonaro estava acompanhado de políticos como o candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o senador eleito Marcos Pontes.

Em sua fala no comício, o presidente repetiu motes de sua campanha. Defendeu a pauta de costumes conservadora e afirmou que pode, se eleito, dar aumento real do salário mínimo. “Sabemos que podemos fazer mais e faremos. Como anunciei com Paulo Guedes ontem, aumento real no valor do salário mínimo, aumento real para os aposentados e aumento real para os servidores”, afirmou.

Desvinculação

O ministro da economia, Paulo Guedes, confirmou nesta quinta-feira (20) que o governo estuda desvincular o reajuste do salário mínimo e de aposentadorias do índice de inflação do ano anterior, mas negou que o objetivo seja impedir o ganho real dos trabalhadores e pensionistas.

Após a repercussão negativa da notícia, o Ministério da Economia informou que a correção será no mínimo pelo índice da inflação. “É claro que vai ter o aumento do salário mínimo e aposentadorias pelo menos igual à inflação, mas pode ser até que seja mais. Quando se fala em desindexar, as pessoas geralmente pensam que vai ser menos que a inflação, mas pode ser o contrário”, disse o ministro na quinta-feira.

