Por Redação O Sul | 22 de outubro de 2022

Os quatro passageiros da mesma família e o piloto do helicóptero foram resgatados com vida por uma regata que fazia treinamento no local

Um helicóptero que fazia um voo panorâmico pela zona sul do Rio bateu numa ave e caiu, por volta das 14h30, na Lagoa Rodrigo de Freitas, nas proximidades do Clube Naval. Os 4 passageiros da mesma família e o piloto do helicóptero foram resgatados com vida por uma regata que fazia treinamento no local.

Os cinco foram encaminhados para o Clube Naval, onde foram atendidos por uma equipe de Corpo de Bombeiros. Todos estão fora de perigo e apenas uma das vítimas foi encaminhada ao Hospital Miguel Couto, na zona sul, apenas para atendimento de rotina.

Choque com ave

O helicóptero saiu do Aeroporto de Jacarepaguá e com o choque com a ave o piloto tentou um pouso de emergência no Heliponto da Lagoa, mas não deu tempo.

A família é de São Caetano do Sul (SP) o pai, a mãe, o filho e a nora vieram ao Rio para participar de um casamento neste sábado (22), na cidade.

