Celebridades Em isolamento por coronavírus, Eliana improvisa “grade” para ver filhos

Por Redação O Sul | 8 de julho de 2020

Apresentadora mostrou uma maneira de matar as saudades dos herdeiros, mesmo sem poder ter contato físico com os dois Foto: Reprodução

Eliana, diagnosticada com coronavírus, passa pelo isolamento domiciliar e não vê a hora de reencontrar os filhos, Arthur, de 8 anos, e Manuela, de 1 ano e 10 meses. No Instagram Stories, mostrou uma maneira de matar as saudades dos herdeiros, mesmo sem poder ter contato físico com os dois.

“Para não ficar tão distante das crianças, eu coloquei uma gradinha improvisada na minha porta. Aí a Manu não entra, porque ela é mais difícil de entender. O Arthur já sabe, não entra… Aí fica assim ô!”, afirmou a artista do SBT.

Em seguida, ela mostrou o cantinho da casa montado para os filhos a verem: dois banquinhos frente a frente e com uma placa na porta. “Ela fica sentadinha nas almofadas e brinca, conversa e joga os brinquedos. Faz tudo para eu ficar próxima. Tô morrendo de saudades de abraçar meus pequenos”, explicou a artista, presenteada com uma carta fofa pelo primogênito.

Com uma selfie, ela contou ainda que o isolamento vai acabar antes do próximo fim de semana. “Faltam dois dias para o meu isolamento acabar”, postou nesta terça-feira (07).

