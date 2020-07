Magazine Kate Middleton entrega reação de George à competição curiosa dos filhos

Por Redação O Sul | 8 de julho de 2020

Duquesa disse que os três herdeiros têm uma disputa relacionada ao mundo da jardinagem Foto: Reprodução Duquesa disse que os três herdeiros têm uma disputa relacionada ao mundo da jardinagem. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Kate Middleton adotou uma brincadeira curiosa para passar tempo com os três filhos – Louis, de 2 anos; Charlotte, de 5, e George, de 6. Durante um evento realizado após o isolamento, a duquesa de Cambridge revelou que os três herdeiros, fotografados por ela com o pai, Príncipe William, têm uma disputa relacionada ao mundo da jardinagem. As informações foram trazidas pelo jornal britânico Daily Mail.

Entusiasta de brincadeiras ao ar livre e sem tecnologia para os filhos, Kate contou que o primogênito não soube lidar muito bem com a derrota para o irmão mais novo – cujo crescimento roubou a cena em fotos recentes – no momento de lazer. “As crianças estão realmente gostando de cultivar seus girassóis. Louis está ganhando, então George fica um pouco irritado com isso!”, afirmou a mulher de William.

Durante o período de distanciamento social, muitos famosos precisaram virar professores dos filhos e os acompanharam nas lições de casa em aulas remotas. Na família real britânica não foi tão diferente: Charlotte e George cursam a mesma escola, a Thomas’ Battersea, em Londres, e se mantiveram em homeschooling por conta da pandemia. Um detalhe inusitado é que Kate e William decidiram prorrogar as atividades estudantis dos dois. Enquanto seus colegas de classe terminaram as aulas em junho, Charlotte e George terão aulas em casa até a próxima semana.

