Celebridades Em Jericoacoara, esposa de Wesley Safadão inova em poses de biquíni

Por Redação O Sul | 29 de janeiro de 2020

Thyane Dantas em pose "diferente". Foto: Reprodução/Instagram Thyane Dantas em pose "diferente". (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Em clima de romance, Wesley Safadão e a esposa Thyane Dantas vivem o que o cantor chamou de “Lua de mel total” em Jeriocoacoara, no Ceará. Em seu Instagram, a musa postou cliques apaixonados com o maridão e também fotos de biquíni em uma pose diferente, estilo modelo.

Os cliques renderam mais de 100 mil curtidas e seus fãs não pouparam elogios: “Adoro essas fotos normais”, disse uma seguidora, brincando, já que a foto ficou top model profissional. “Elas que lutem”, afirmou outra. Teve até quem duvidasse que com esse corpão a diva já tenha 2 filhos: “Tem certeza que saiu dois filhos de dentro dessa barriguinha aí?”

A influencer criou um álbum destaque no Instagram com nome “Jeri”, para quem quiser conferir as fotos da viagem do casal.

Recentemente, Thyane postou fotos do seu antes e depois para seus seguidores após intensificar seus treinos. Nas postagens ela escreve: “Antes do foco” em outra imagem já mais magra: “E o foco continua”.

