Por Redação O Sul | 29 de janeiro de 2020

Em uma sequência de fotos, a bailarina Thais Carla posou com vestido florido. Foto: Reprodução/Instagram Em uma sequência de fotos, a bailarina Thais Carla posou com vestido florido. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Grávida pela segunda vez, Thais Carla usou seu Instagram para compartilhar um relato sobre suas experiências com o bebê ainda na barriga. Em uma sequência de fotos, a bailarina posou com vestido florido e afirmou que a herdeira “não para de mexer”.

“E esse bebê aqui que não para de mexer, quase não deixa a mamãe fazer as fotos com esse vestido lindo”, escreveu Thais na legenda que acompanhou os registros.

Nos comentários, os fãs reagiram rapidamente e deixaram muitos elogios à mamãe de segunda viagem. “ Linda. Que esse bebê venha com muita saúde”, desejou uma. “É muito beleza pra uma foto só”, exaltou outra. “Mamãe mais linda”, acrescentou uma terceira.

Mãe de Maria Clara, de três anos, Thais Carla, que está no sétimo mês de gestação, está à espera de Eva . As duas crianças são frutos da união da bailarina plus size com o fotógrafo Israel Reis.

