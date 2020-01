Celebridades Tati Minerato ousa com look transparente e avisa: “Surra de bumbum”

Por Redação O Sul | 29 de janeiro de 2020

Tati posou e arrancou elogios dos seguidores. Foto: Reprodução/Instagram Foto: Reprodução/Instagram

Tati Minerato abalou as estruturas ao compartilhar um clique ousado nesta quarta-feira (29). No Instagram, a musa apareceu com um look transparente e deixou bumbum em evidência. Na legenda da postagem, a musa da escola de samba Águia de Ouro escreveu: “Vai tomar surra de bumbum. Turudum turudum turudum turudum. Contagem regressiva 24 dias para o desfile”.

Nos comentários, elogios como “maravilhosa”, “que espetáculo” e “um mulherão desses bicho”, foram algumas das manifestações dos fãs.

“A escola me recebeu de braços aberto. É uma escola muito linda e maravilhosa”, afirmou Tati sobre a Água de Ouro. “Parece que é a primeira vez que estou entrando numa escola de samba”, completou.

Tati Minerato foi expulsa da Gaviões da Fiel – escola na qual defendeu por 19 anos – depois de brigar durante um ensaio técnico da escola em 2018.

