Por Redação O Sul | 29 de janeiro de 2020

Mayara Araújo curtiu o sol em praia. Foto: Reprodução/Instagram Mayara Araújo curtiu o sol em praia. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Mayara Araújo aproveitou esta quarta-feira (29) para colocar o corpão para jogo. No Instagram, a bailarina do Faustão apareceu com um biquíni branco e deixou corpo torneado em evidência. “Sol e sal”, legendou a loira.

Nos comentários, os seguidores fizeram questão de elogiar a beleza da dançarina. “Como tu é linda”, disse um. “Sereia e sol”, acrescentou outro. “Eu que lute”, brincou outra.

Recentemente, Mayara impressionou ao mostrar “frente e verso” de biquíni fio-dental. “Divando”, foi a legenda usada pela loira na ocasião.

Mayara foi vencedora do “Dança dos Famosos” ao lado do ex-BBB Kaysar Dadour na última edição do quadro.

