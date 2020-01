Celebridades Noiva de José de Abreu, Carol Junger mostra curvas ao posar de maiô na Indonésia

Por Redação O Sul | 29 de janeiro de 2020

Carol em meio a paisagem paradisíaca. Foto: Reprodução/Instagram Carol em meio a paisagem paradisíaca. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Carol Junger mostrou que está aproveitando ao máximo suas passagem pela Indonésia. Nesta quarta-feira (29), a namorada do ator José de Abreu compartilhou no Instagram um clique em que aparasse de maiô em meio a paisagem paradisíaca do local.

“Seja forte, corajosa, enfrente o mundo e toda essa maldade, saia da zona de conforto, se modifique, melhore, evolua, se ame. No final é você por você mesma”, escreveu a maquiadora na legenda da imagem.

Nos comentários do post, os internautas teceram muitos elogios para ela. “Que foto”, exaltou um. “Deusinha”,destacou outra. “Maravilhosa”, afirmou um terceiro

José de Abreu, de 73 anos, e Carol, de 22, foram vistos publicamente pela primeira vez em clima de romance no final do mês de maio do ano passado.

Antes da maquiadora, o ator teve outros relacionamentos com mulheres bem mais jovens. Quanto tinha 62 anos, ele se casou com a estudante de psicologia Camila Paola, que tinha 27. Mais recentemente, em 2015, viveu romance com a cineasta Priscila Petit, com 40 anos na época, com quem também chegou a oficializar a união.

