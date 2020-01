Celebridades Gusttavo Lima mostra mansão e tamanho da casa gera reações: “Eu me perderia aí”

Por Redação O Sul | 29 de janeiro de 2020

Gusttavo Lima em frente a sua mansão. Foto: Reprodução/Instagram Gusttavo Lima em frente a sua mansão. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Gusttavo Lima deixou os seguidores de queixo caído ao compartilhar foto de sua nova casa. A mansão gigantesca e imponente chamou atenção dos internautas. O cantor, que dispensou legenda, aparece na imagem em frente ao prédio branco cheio de pilares e que lembra bastante os famosos monumentos gregos.

Nos comentários, famosos e anônimos ironizaram o tamanho da “humilde residência” do sertanejo. Thiago Brava não economizou humor: “Bb, tô aqui na sala da sua casa, pedi um Uber. Daqui 40 minutos te encontro aí na entrada”, disparou. Tirulipa também não perdeu a piada: “Vou montar meu circo aí”. Andressa Suita, esposa de Gusttavo, ficou mais preocupada com a saúde do maridão, que está sem camisa, usando apenas shorts. “Vai pegar resfriado, vai pra dentro que o tempo tá fechado, BB”, ordenou.

Entre os fãs, rolaram mensagens como “eu me perderia aí” e “a mansão do embaixador”. Uma seguidora saiu em defesa do ídolo contra as insinuações de “ostentação”. “Tantas pessoas com mensagens desnecessárias!! Se é palácio, se é mansão, se é a casa branca, ele conquistou para ter o que tem, tanto ele quanto a esposa! Vocês que lutem pra conquistar também!!!”, aconselhou.

