Celebridades Isis Valverde posa de biquíni com amigas e impressiona fã: “E essa barriga?”

Por Redação O Sul | 29 de janeiro de 2020

Isis Valverde curtiu folga com amigas. Foto: Reprodução/Instagram Isis Valverde curtiu folga com amigas. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Isis Valverde colecionou elogios ao compartilhar foto de biquíni em seu Instagram na manhã desta quarta-feira (29). Na imagem, a atriz aparece usando um modelito de oncinha enquanto se diverte com três amigas.

Ao lado de uma estátua de Buda, as musas fingem meditar. “Só agradeço”, escreveu Isis na legenda da publicação. Nos comentários, Julia Lawrence, que está usando um biquíni azul na imagem, brincou: “Vocês desalinharam meu chacra e eu AMO! Hauahha. Quando junta é só alegria!”.

Outros seguidores de Isis deixaram mensagens. “Só gatas”, observou um internauta. “Espiritualidade desenvolvida”, destacou outra. “E essa barriga?”, questionou mais uma.

Mãe de Rael, de um ano e dois meses, Isis Valverde voltou às telinhas em novembro, como a enfermeira Betina na novela “Amor de Mãe”.

Foto com o pai

Isis Valverde também publicou nas redes sociais uma foto em que surge com o seu pai, Rubens Valverde, que morreu no último dia 12 após sofrer um infarto em uma trilha de moto no interior de Minas Gerais.

Ao compartilhar o registro, feito em seu casamento com André Resende, a atriz de Amor de Mãe se declarou ao patriarca. “Te amo e agora tenho você pertinho para sempre”, falou ela.

Voltar Todas de Celebridades

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário