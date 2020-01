Celebridades MC Mirella deixa lingerie à mostra ao sensualizar em clique na cama: “Vem quente que eu estou fervendo”

Por Redação O Sul | 29 de janeiro de 2020

MC Mirella abusou da sensualidade. Foto: Reprodução/Instagram MC Mirella abusou da sensualidade. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

MC Mirella esquentou o clima na noite de terça-feira (28) ao compartilhar uma sequência de fotos de tirar o fôlego. No Instagram, a funkeira, que surgiu com algumas mechas rosas no cabelo, abusou da sensualidade ao posar com o shorts aberto, deixando sua lingerie à mostra.

“Mas é aquilo, né? Vem quente que eu estou fervendo”, provocou Mirella na legenda que acompanhou a publicação.

Nos comentários, os fãs, para variar, foram só elogios ao clique ousado da funkeira. “E tem defeitos, meu senhor?”, questionou uma. “A mais linda do mundo”, afirmou outro. “Deusa”, concluiu uma terceira.

A nova cor de cabelo da cantora, inclusive, contou com a aprovação de Tati Zaqui. “Deveria esse cabelo”, sugeriu funkeira de cabelos azuis.

