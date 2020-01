Celebridades Luísa Sonza e Whindersson Nunes ironizam “crise” e comemoram quarto aniversário juntos

Por Redação O Sul | 29 de janeiro de 2020

Whindersson publicou um registro com Luísa na praia. Foto: Reprodução/Instagram Whindersson publicou um registro com Luísa na praia. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Luísa Sonza e Whindersson Nunes reagiram após rumores de uma suposta crise do casal circularem pela internet. No fim da noite de terça-feira (28), a cantora usou seu Instagram para negar mais uma vez que a união esteja abalada.

A loira publicou uma foto em clima de intimidade com o maridão. Na imagem, a musa aparece na cama com o youtuber. Seminua, Luísa não mostra o rosto no clique, apenas o abdômen sarado e as pernas bronzeadas, além da calcinha branca usada por ela. Destaque para os pelinhos dourados na barriga evidenciados pelo flash.

Na legenda, ironizou a expressão usada pelo site que noticiou a suposta crise. “‘Por um fio’. O fio: kkkkk”, escreveu. Depois, declarou seu amor por Whindersson: “Amor da minha vida. Feliz 3 anos e 11 meses meu amor! Você é a coisa mais especial, linda e importante da minha vida! Pra sempre nós!”, completou.

O youtuber também usou seu perfil no Instagram para descartar qualquer problema no casamento com a amada ao publicar um registro com Luísa na praia.

“Hoje fica faltando um mês pra nois meter 4 anos juntos. 4 anos minha fia, 4 anos que nois toma tanta pedrada que pra mim já é bem 10 kkkkkkkkkkk. 4 anos que o povo não dá um mês pra nós, que vidente prevê o fim, que jornal diz que tamo por um fio. Quatro anos que eu olho pra tua cara e digo o quanto você é f***, que você me deixa com vergonha quando fala tudo que você gosta em mim. 4 anos que você me enche de orgulho, me faz chorar com suas conquistas, te amo demais, só digo isso, e f***-se”, disparou.

Antes, no Twitter, a cantora já havia compartilhado o link da notícia sobre a “crise” e marcado Whindersson. “Kkkkk. Amor, olha”, escreveu. Em seguida, Whindersson respondeu: “DO NADA”.

