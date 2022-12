Grêmio Em jogo de final de ano, Renato Portaluppi diz que espera Suárez na reapresentação do Grêmio

Por Redação O Sul | 29 de dezembro de 2022

O técnico Renato Portaluppi (foto) foi a primeira pessoa do clube gaúcho a falar oficialmente do avanço das negociações Foto: Lucas Uebel/Grêmio O técnico foi a primeira pessoa do clube gaúcho a falar oficialmente do avanço das negociações (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Em jogo festivo de final de ano, o técnico Renato Portaluppi falou que espera contar com o centroavante Luis Suárez já esteja na reapresentação do Grêmio, no dia 3 de janeiro. A confirmação aconteceu nesta quarta-feira (28) durante o “Jogo das Estrelas”, no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Renato foi a primeira pessoa do Grêmio a confirmar o avanço das negociações com o camisa 9 uruguaio. Após ter os primeiros acertos, desde sábado (24), ninguém da direção gremista deu declarações.

“Acredito eu pelo andar da carruagem que no dia 3 de janeiro ele se apresenta com a galera”, disse Renato.

O Grêmio pretende anunciar o jogador nos últimos dias de 2022, mas a oficialização pode ficar para a segunda-feira (02). Suárez, se tudo confirmado, será apresentado na Arena do Grêmio com a torcida presente.

