Com a camisa 10 do Independiente, Fany Gauto marcou dois gols na Libertadores de 2021, e foi reconhecida pela CONMEBOL com vaga na seleção do torneio

Foto: Divulgação/Inter