Por Redação O Sul | 29 de dezembro de 2022

Até o momento, o Tricolor anunciou seis contratações para 2023 Foto: Reprodução/Grêmio Até o momento, o Tricolor anunciou seis contratações para 2023 (Foto: Reprodução/Grêmio) Foto: Reprodução/Grêmio

No início da temporada, o Grêmio por enquanto não irá buscar um novo goleiro no mercado. O clube chegou até analisar alguns nomes, mas, no momento, irá apostar nos goleiros que foram criados nas categorias de base. Brenno, Gabriel Grando, Adriel e Felipe Scheibig serão as opções para o Campeonato Gaúcho.

Um dos motivos para o Grêmio pensar em buscar um outro nome para a posição era que tanto Brenno e Gabriel Grando poderiam deixar o clube com ofertas. E outro motivo era as atuações na temporada de 2022.

Contratações para 2023

O Tricolor fez seis contratações até o momento para a próxima temporada: o zagueiro Bruno Uvini, o lateral-esquerdo Reinaldo, o volante Felipe Carballo, o meio-campista Pepê, o meia Franco Cristaldo e o atacante Everton Galdino.

Os próximos a chegarem no CT Presidente Luiz Carvalho são os laterais Fábio e João Pedro e o centroavante Luis Suárez.

