Política Simone Tebet chama Fernando Haddad para foto após ser anunciada como ministra do Planejamento

Por Redação O Sul | 29 de dezembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Entre sorrisos e piscadas, emedebista demonstrou estar em harmonia com o futuro ministro da Fazenda (E) Foto: Reprodução de TV Entre sorrisos e piscadas, emedebista demonstrou estar em harmonia com o futuro ministro da Fazenda Foto: Reprodução de TV

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A futura ministra do Planejamento, Simone Tebet, chamou o futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para participar de sua foto oficial após ser anunciada para a pasta pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva nesta quinta-feira (29).

Ao ser anunciada, a emedebista foi descrita como alguém com o papel extremamente importante na campanha. “Adversária nossa no primeiro turno, foi uma aliada extraordinária no segundo turno”, discursou Lula.

Chamada de companheira pelo presidente eleito e usando um blusa vermelha, Tebet parecia à vontade com o petista, que pousou a seu lado e, posteriormente, se posicionou ao lado de Lula. O momento contou com sorrisos e até uma piscada entre os dois futuros ministros.

Semanas antes, segundo dirigentes do PT, a possível nomeação de Tebet teria enfrentando resistência de Fernando Haddad.

Na segunda-feira (26), o petista chegou a evitar falar que apoiaria o nome da senadora. “Eu participei até semana passada de algumas sondagens e a imprensa chegou a divulgar que, quando o presidente [Lula] me perguntou sobre o perfil do ministro do Planejamento, eu entendi (…) que a gente devia sondar ex-governadores que tinham arrumado a casa”, explicou Haddad.

No entanto, na oportunidade, Haddad fez elogios à capacidade e competência de Tebet.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política