Por Redação O Sul | 12 de fevereiro de 2024

Por 25 a 22, os Chiefs se sagrou campeão no Allegiant Stadium. Foto: Reprodução Por 25 a 22, os Chiefs se sagrou campeão no Allegiant Stadium. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O Kansas City Chiefs venceu o San Francisco 49ers na noite de domingo (11), pela grande final do Super Bowl LVIII da temporada 2023/2024. Por 25 a 22, os Chiefs se sagrou campeão no Allegiant Stadium, em Las Vegas. A partida foi para a prorrogação, coisa que não acontecia desde o Super Bowl 51, e nos segundos finais, touchdown, garantindo o quarto título, e o segundo seguido para a equipe. O jogo foi transmitido pela TV Pampa.

Destaques da partida para Harrison Buttker que foi o cara dos field goal para os Chiefs, um deles de 57 jardas e se tornou o chute mais longo da história do Super Bowl. Além claro, dos dois craques das duas equipes, Mahomes do Kansas City, e Brock Purdy, do 49ers.

O jogo

A partida começou bastante movimentada, com as duas equipes buscando o touchdown. No primeiro quarto, San Francisco era melhor, passando por 48 jardas no início e com três downs. Na metade do primeiro quarto, o Chiefs começou a melhorar a marcação e interceptar as jogadas do adversário. Aumentou para 16 as jardas corridas e fez o primeiro down, com ajuda do seu craque Patrick Mahomes. No fim, Brock Purdy tentou um lindo lançamento longo, mas seus companheiros não conseguiram acompanhar, assim o primeiro quarto ficou no 0 a 0.

O San Francisco já iniciou o segundo quarto marcando um touchdown e abrindo 3 pontos de vantagem na boa jogada de Jake Moody. Defesa do 49ers estava muito bem, interceptando todas as jogadas perigosas do Chiefs. Jauan Jennings fez um maravilhoso lançamento para Christian McCaffrey, que pegou a bola e correu, sem ninguém para parar, marcou um bonito touchdown para o San Francisco, e abriu 10 pontos de vantagem no segundo quarto. No fim, Chiefs conseguiu diminuir a vantagem com Harrison Buttker anotando Field goal da linha de 28 jardas. O primeiro tempo terminou 10 a 3 para os 49ers.

Show do intervalo

O show contou com Usher fazendo a festa durante o intervalo da partida. Teve participações especiais durante a apresentação. Usher cantou com Alicia Keys o sucesso My Boo. Ludacris com Yeah e tantos outros sucessos do cantor ao longo desses anos foram entoados no Allegiant Stadium. Ainda no local, estiveram presentes: Justin Bieber, Beyonce, Jay-Z, Sir Paul McCartney, Leonardo DiCaprio, para assistir ao show e a final do Super Bowl.

Segundo tempo

O terceiro quarto começou com o San Francisco interceptando Patrick Mahomes, lance que foi bastante comemorado pela equipe. O Chiefs tinha muitas dificuldades de completar as jogadas. O 49ers fez um tackle na linha de 15 jardas pra deixar o adversário em situação complicada. Faltando cinco minutos para terminar o terceiro quarto, Harrison Buttker fez mais um field goal, agora de 57 jardas para o Chiefs, que chega aos seis pontos. O chute, inclusive, se tornou o field goal mais longo da história do Super Bowl. No fim, em lambança do 49ers, Chiefs passou na frente com Marcus Valdez Kantling livre na end zone. Veio a virada, 13 a 10 no terceiro quarto.

No começo do último quarto o San Francisco conseguiu um touchdown, passando na frente, 16 a 13. Mas o Chiefs não desistiram e foram pra cima. Com Mahomes e Isaiah Pacheco, a equipe foi pra end zone, buscando virar o placar. E novamente ele, Harrison Buttker empatou o jogo com um field goal de 24 jardas, 16×16, perto dos minutos finais. E em mais um field goal, na 53 jardas, 49ers passou na frente com chute de Jake Moody, 19 a 16. Nos últimos segundos, os Chiefs chegaram ao empate com um field goal na 29 jardas, 19 a 19, e levou a partida para a prorrogação.

Prorrogação

Começou lá e cá, as equipes disputando cada jogada, cada jarda vencida. O San Francisco, faltando sete minutos para o fim, passou na frente com um field goal na 27 jardas, 22 a 19. Chiefs buscavam se reerguer nas jogadas de ataque. E nos últimos segundos, touchdown! 25 a 22 no final. Chiefs campeão, bicampeão e quarto título da NFL.

Até a final

O Kansas City Chiefs venceu o Baltimore Ravens na final de sua conferência, e foi para a final do Super Bowl. Chegou na finalíssima com uma campanha de 14 vitórias e 6 derrotas. Venceram em 1970, 2020, 2022 e 2023/2024.

