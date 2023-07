Esporte Em jogo fraco, Suíça e Nova Zelândia só empatam e “donas da casa” estão eliminadas do Mundial Feminino

Por Redação O Sul | 30 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











O primeiro tempo foi quase totalmente dominado pela Nova Zelândia. Foto: Reprodução O primeiro tempo foi quase totalmente dominado pela Nova Zelândia. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Suíça e Nova Zelândia fizeram um jogo fraco tecnicamente no Dunedin Stadium na madrugada deste domingo (30), e ficaram no empate sem gols pela terceira e última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo Feminina. No outro jogo do grupo A, Noruega goleou a Filipinas. Com o resultado dos dois jogos do grupo, as Suíças e Norueguesas estão classificadas para as oitavas de final do Mundial, Nova Zelândia e Filipinas eliminadas.

O primeiro tempo foi quase totalmente dominado pela Nova Zelândia, com um início de pressão da Suíça, mas diminuiu o ritmo e viu as donas da casa indo pra cima. Só não abriu o placar por falta de finalização precisa. Desperdiçou muitas chances que poderiam ser de perigo, mas não capricharam no último passe.

O segundo tempo seguia as mesmas coisas do primeiro tempo. As equipes pareciam tranquilas com o empate, não tinha postura ofensiva. A melhor chance da Suíça no início foi aos 20 minutos, Piubel recebeu passe e fez o contra-ataque, chegou na área e chutou pra fora. Nos minutos finais, Thalmann pegou duas boas chances da Nova Zelândia, mas nenhuma bola entrou.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/em-jogo-fraco-suica-e-nova-zelandia-so-empatam-e-donas-da-casa-estao-eliminadas-do-mundial-feminino/

Em jogo fraco, Suíça e Nova Zelândia só empatam e “donas da casa” estão eliminadas do Mundial Feminino

2023-07-30