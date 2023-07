Esporte Noruega goleia Filipinas e avança para as oitavas da Copa

Por Redação O Sul | 30 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











A Noruega foi avassaladora desde o início do jogo. Foto: Reprodução A Noruega foi avassaladora desde o início do jogo. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Noruega goleou a seleção das Filipinas por 6 a 0, na madrugada deste domingo (30), em Auckland, e garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo Feminina 2023. A equipe norueguesa terminou o Grupo A em segundo lugar, com quatro pontos, um a menos do que a líder Suíça, que empatou com a anfitriã Nova Zelândia, que foi eliminada.

A Noruega foi avassaladora desde o início do jogo no Estádio Eden Park e terminou o primeiro tempo com 13 finalizações, sendo seis no alvo, e com vitória parcial por 3 a 0.

O primeiro gol saiu aos seis minutos, marcado pela centroavante Sophie Haug. Foi dela também o segundo gol, aos 17, após assistência de Vilde Boe Risa. A atacante Caroline Graham Hansen, camisa 10 do time, fez o terceiro, aos 31 minutos.

No segundo tempo, a lateral-direita Alicia Barker cometeu gol contra, logo aos três minutos, e ampliou a vantagem para 4 a 0. Poucos minutos depois, a meio-camisa Guro Reiten sofreu pênalti (confirmado pelo VAR). Ela mesma cobrou e fez 5 a 0.

A seleção das Filipinas ainda teve a lateral-direita Sofia Harrison expulsa, aos 22 minutos. Ela havia substituído Alicia Barker pouco antes.

Nos acréscimos, a atacante Sophie Haug marcou o terceiro gol dela na partida e o sexto da Noruega, após assistência de Guro Reiten.

A seleção da Noruega joga pelas oitavas de final da Copa do Mundo Feminina no próximo sábado, contra a equipe que ficar em primeiro lugar no Grupo C.

Enquanto isso, a Suíça vai enfrentar, também no sábado, a segunda colocada do Grupo C. No momento, essa seleção seria o Japão.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/noruega-goleia-filipinas-e-avanca-para-as-oitavas-da-copa/

Noruega goleia Filipinas e avança para as oitavas da Copa

2023-07-30