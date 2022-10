Notas Brasil Em live com Lula, Janja demonstra entusiasmo

Por Redação O Sul | 4 de outubro de 2022

Em live ao lado do ex-presidente Lula (PT), sua mulher Janja garantiu a vitória do marido no segundo turno contra Jair Bolsonaro (PL). “Estamos prontos para o segundo turno. Vamos ganhar isso, ganhamos no primeiro, vamos ganhar no segundo turno. É isso, né, amor?”, pergunta Janja ao marido em transmissão ao vivo pelo Instagram.

