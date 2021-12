Brasil Em meio à pandemia, número de crianças e adolescentes brasileiros fora da escola já aumentou mais de 170% neste ano

Por Redação O Sul | 2 de dezembro de 2021

Estatística consta em pesquisa divulgada pelo IBGE. (Foto: Sinepe RS/Divulgação)

Desde o começo do ano, o Brasil registrou aumento no número de crianças e adolescentes fora da escola: já são 244 mil meninos e meninas de 6 a 14 anos não matriculados no segundo trimestre. Esse o contingente representa uma alta de 171,1% em relação ao mesmo período em 2019.

Esses são os primeiros dados sobre os efeitos da pandemia na Educação brasileira e mostram que, além de dificuldades de garantir aprendizagem durante o ensino remoto, o Brasil também enfrenta problemas em dar acesso à educação.

Os números são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e foram tabulados pelo movimento “Todos pela Educação”.

Conforme a estatística, o Brasil recuou em relação à universalização do atendimento escolar para crianças e adolescentes. O índice de crianças e jovens de 6 a 14 anos matriculados no ensino fundamental ou médio ficou em 96,2%, o menor valor desde 2012. Em 2019, o índice era de 98%.

Novos dados, relativos aos últimos meses de 2021, devem ser publicados em breve, mas a expectativa não é de melhora. “Com o fechamento prolongado das escolas no Brasil, houve um distanciamento grande entre crianças, jovens e suas escolas. Isso cria desengajamento e consequentemente leva algumas crianças e jovens, principalmente os mais pobres, a sair da escola”, explica Gabriel Corrêa, líder de políticas educacionais do “Todos pela Educação”.

No ano passado, o IBGE estimava que 4,9 milhões de crianças não recebiam lições escolares em meio à pandemia. O aumento da pobreza no Brasil também faz com que crianças e jovens tenham de ajudar financeiramente em casa – o que os afasta das escolas.

Questões locais

Agora, mesmo com a reabertura das escolas, gestores locais sentem dificuldades em trazer todos para a sala de aula. Até a mobilização para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ficou prejudicada pela pressão externa para que os jovens ajudem a colocar comida em casa – o número de inscritos este ano caiu quase pela metade.

“O número de pessoas de baixa renda aumentou. No retorno 100% presencial, parte dos alunos não veio por falta do dinheiro para o transporte”, disse o secretário estadual da Educação do Rio Grande do Norte, Getúlio Marques. O Estado prevê ações para resgatar o vínculo, como oferta de aulas com cursos profissionalizantes.

Na Bahia, um dos efeitos da pandemia foi a quantidade de pedidos dos adolescentes para a troca de turno – eles querem estudar à noite, para dar conta de outras tarefas durante o dia “Percebemos que os estudantes passaram a ter outras atividades econômicas”, diz Rainer Guimarães, superintendente de gestão da Informação Educacional na Bahia. O Estado ainda não tem balanço de queda nas matrículas.

Problema com impacto social

Sem vínculo com a educação, o risco é de que essas crianças não completem os estudos e fiquem ainda mais vulneráveis a outros problemas, como violência e a insegurança alimentar. Para Corrêa, será preciso identificar crianças que saíram do sistema educacional e ir atrás das famílias – a chamada “busca ativa”.

Já o segundo passo é garantir a matrícula e outras condições de acesso e permanência, como o transporte e até ajuda financeira para que as famílias consigam deixar os filhos na escola.

Os dados do IBGE também apontam para outro desafio: aumento de crianças e jovens que, embora estejam matriculados, ficaram atrasados na trajetória escolar. Neste ano, o Brasil registrou crescimento no número de estudantes de 6 a 14 anos matriculados na pré-escola, etapa voltada para crianças de 4 e 5 anos. Também houve aumento no contingente de jovens de 15 a 17 anos ainda no Ensino Fundamental.

