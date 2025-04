Mundo Em meio a protesto, Donald Trump recebe na Casa Branca o presidente de El Salvador

Por Redação O Sul | 14 de abril de 2025

O republicano (E) recebeu o salvadorenho na porta da Casa Branca, com um aperto de mão e um sorriso no rosto Foto: Reprodução Foto: Reprodução

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebeu o presidente de El Salvador, Nayib Bukele, na Casa Branca nesta segunda-feira (14). O republicano recebeu o salvadorenho na porta da Casa Branca, com um aperto de mão e um sorriso no rosto. Depois posou com ele para a imprensa.

Já no Salão Oval, Trump renovou elogios que já havia feito a Bukele no dia anterior. Afirmou que ele está fazendo um “trabalho fantástico” e se disse “honrado” em recebê-lo.

“Você está sendo incrível para o seu país e gostamos de trabalhar com você, porque você quer parar o crime, assim como nós. Eu quero dizer ao povo de El Salvador: eles têm um baita presidente! Quero agradecê-lo pelo grande trabalho que você vem fazendo. Muito obrigado”, afirmou Trump no começo da reunião.

Trump completou dizendo que os presidentes têm uma “grande relação”, e comentou a aparência de Bukele. “Conheço-o desde que ele era jovem. Olhei para ele [em 2019] e parecia um adolescente, ele cresceu bem nos últimos cinco anos”. Após receber os elogios, com um largo sorriso, Bukele disse que era “uma honra estar no Salão Oval” e que estava “muito feliz”.

Segundo a programação divulgada antes do encontro, eles almoçarão juntos. Bukele, que chegou ao país no sábado (12), foi saudado com boas-vindas por um dos perfis oficiais da Casa Branca na rede social X. Neste domingo (13), a jornalistas, o presidente americano o elogiou, dizendo que ele “tem sido incrível”.

Bukele é um braço forte na investida de Trump contra imigrantes ilegais nos EUA e vem recebendo os estrangeiros deportados que o país afirma serem criminosos em sua megaprisão de terroristas em El Salvador.

Um dos deportados ao menos, no entanto, vivia legalmente nos EUA e tinha autorização de trabalho. O governo já admitiu o erro, mas ainda não cumpriu a determinação da Justiça de trazer Kilmar Abrego Garcia de volta ao país. Enquanto os dois líderes se encontravam, a família de Kilmar protestava na frente da Casa Branca.

A relação entre Trump e Bukele

O encontro entre Trump e Bukele ocorre em um momento que o pequeno país da América Central se tornou uma peça-chave nas deportações em massa de imigrantes ilegais conduzida pelo governo Trump.

Desde março, El Salvador aceitou mais de 200 imigrantes venezuelanos enviados pelos EUA — que, segundo autoridades da administração Trump, estariam envolvidos com gangues e crimes violentos — e os colocou na notória prisão de segurança máxima para gangues, localizada nos arredores da capital, San Salvador.

Trump disse a jornalistas a bordo do Força Aérea Um (avião presidencial oficial dos EUA) que Bukele está sendo “incrível” ao falar sobre os deportados enviados pelos EUA para a megaprisão do político e, questionado se está preocupado com os relatos de violação dos direitos humanos no local, afirmou que não.

“Ele está cuidando de muitos problemas que temos e que realmente não seríamos capazes de resolver a partir daquele momento. E ele está fazendo isso, ele tem sido incrível. Temos pessoas muito más naquela prisão, pessoas que nunca deveriam ter permitido que entrassem em nosso país. Assassinos, traficantes de drogas, algumas das piores pessoas do mundo estão naquela prisão”, afirmou.

