Política Bolsonaro diz que está “se recuperando” com “cuidados intensivos”

Por Redação O Sul | 14 de abril de 2025

Compartilhe esta notícia:











Ex-presidente passou por uma cirurgia de aproximadamente 12 horas no domingo (13); não há previsão de alta Foto: Reprodução/Redes Sociais Ex-presidente passou por uma cirurgia de aproximadamente 12 horas no domingo (13); não há previsão de alta (Foto: Reprodução/Redes sociais) Foto: Reprodução/Redes Sociais

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), publicou, nesta segunda-feira (14), que está “se recuperando” da cirurgia no intestino realizada no domingo (13), no Hospital DF Star, em Brasília. Ele afirmou ainda estar sob “cuidados intensivos” e que segue internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), sem previsão de alta.

“Estou internado no Hospital DF Star, em Brasília, me recuperando de mais uma cirurgia que durou cerca de 12 horas. O procedimento foi necessário para tratar uma obstrução provocada por dobras no intestino delgado. Segundo os médicos, meu estado de saúde é estável, mas a recuperação exige cuidados intensivos e será gradual. Essa foi a sexta cirurgia relacionada ao atentado que sofri em 2018, e já é a nona vez que preciso ser internado por complicações decorrentes daquele episódio. No momento, ainda não há previsão para minha alta”, escreveu Bolsonaro no X (antigo Twitter).

A operação de domingo foi a mais longa feita pelo ex-presidente nos últimos anos. Ele passou por dois procedimentos em 2018; dois em 2019; e mais um em setembro de 2023.

Entenda o quadro de Bolsonaro

Jair Bolsonaro sentiu fortes dores abdominais na manhã da última sexta-feira (10), enquanto cumpria agenda em Santa Cruz, cidade do interior do Rio Grande do Norte.

Ele foi encaminhado para um hospital em Natal (RN) de helicóptero, onde realizou os primeiros exames de imagem que mostraram a suboclusão intestinal. No sábado (12), o ex-presidente foi transferido para Brasília, onde os médicos viram a necessidade de intervenção cirúrgica.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/bolsonaro-diz-que-esta-se-recuperando-com-cuidados-intensivos/

Bolsonaro diz que está “se recuperando” com “cuidados intensivos”

2025-04-14