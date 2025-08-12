Política Em meio às tarifas dos Estados Unidos, Lula conversa com Xi Jinping

Por Redação O Sul | 12 de agosto de 2025

Segundo fontes do governo, a ligação, feita a pedido de Lula, também tratou das relações bilaterais entre os países. Foto: Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou por telefone com o líder chinês Xi Jinping nessa segunda-feira (11) para abordar o tarifaço dos Estados Unidos imposto pelo presidente americano Donald Trump. A realização da ligação foi confirmada pelo Planalto.

O governo americano aumentou tarifas de importação de mercadorias nacionais, medida classificada pelo Planalto como unilateral.

De acordo com fontes do governo, a conversa, feita a pedido de Lula, também tratou das relações bilaterais entre os países e a conjuntura geopolítica internacional.

Em nota, o governo informou que a ligação durou cerca de uma hora e que os dois países “concordaram sobre o papel do G20 e do Brics na defesa do multilateralismo”.

“Os chefes de Estado também conversaram sobre a parceria estratégica bilateral. Nesse contexto, saudaram os avanços já alcançados no âmbito das sinergias entre os programas nacionais de desenvolvimento dos dois países e comprometeram-se a ampliar o escopo da cooperação para setores como saúde, petróleo e gás, economia digital e satélites”, afirmou o documento.

Mais tarde, o presidente brasileiro foi às redes sociais para comentar a ligação. “Reiterei a importância que a China terá para o sucesso da COP 30 e no combate à mudança do clima. O presidente Xi indicou que a China estará representada em Belém por delegação de alto nível e que vai trabalhar com o Brasil para o êxito da conferência”, diz a postagem.

Também nessa segunda, Lula afirmou que o Brasil precisa manter sua soberania e sonhar grande diante de um cenário internacional cada vez mais hostil. As declarações foram feitas durante a entrega de um prêmio da área de educação, no Palácio do Planalto.

“Este país está precisando de todos nós, porque o mundo está ficando mais perverso. O mundo está ficando mais nervoso, e nós precisamos de um país soberano, democrático, e que o povo brasileiro seja o único dono deste país.”

A China é o maior parceiro comercial do Brasil. Segundo o MDIC, entre janeiro e julho deste ano as exportações para a China superaram os US$ 57,6 bilhões – cerca de R$ 313 bilhões. Já as importações somaram US$ 41,7 bilhões – cerca de R$ 227 bilhões.

Medidas de reciprocidade

Assim que lançar o plano de ajuda econômica em resposta ao tarifaço de 50% anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra produtos brasileiros, o governo quer iniciar o debate sobre medidas de reciprocidade.

O tema é considerado polêmico porque empresários brasileiros temem que a aplicação da Lei de Reciprocidade possa encarecer produtos importados dos EUA ou gerar outros impactos negativos na economia. Além disso, integrantes de setores econômicos avaliam que o uso da lei poderia sinalizar uma saída da mesa de negociação para tentar reverter as tarifas impostas nos últimos meses.

