Terça-feira, 12 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Política Em meio às tarifas dos Estados Unidos, Lula conversa com Xi Jinping

Por Redação O Sul | 12 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Segundo fontes do governo, a ligação, feita a pedido de Lula, também tratou das relações bilaterais entre os países.

Foto: Ricardo Stuckert/PR
Segundo fontes do governo, a ligação, feita a pedido de Lula, também tratou das relações bilaterais entre os países. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou por telefone com o líder chinês Xi Jinping nessa segunda-feira (11) para abordar o tarifaço dos Estados Unidos imposto pelo presidente americano Donald Trump. A realização da ligação foi confirmada pelo Planalto.

O governo americano aumentou tarifas de importação de mercadorias nacionais, medida classificada pelo Planalto como unilateral.

De acordo com fontes do governo, a conversa, feita a pedido de Lula, também tratou das relações bilaterais entre os países e a conjuntura geopolítica internacional.

Em nota, o governo informou que a ligação durou cerca de uma hora e que os dois países “concordaram sobre o papel do G20 e do Brics na defesa do multilateralismo”.

“Os chefes de Estado também conversaram sobre a parceria estratégica bilateral. Nesse contexto, saudaram os avanços já alcançados no âmbito das sinergias entre os programas nacionais de desenvolvimento dos dois países e comprometeram-se a ampliar o escopo da cooperação para setores como saúde, petróleo e gás, economia digital e satélites”, afirmou o documento.

Mais tarde, o presidente brasileiro foi às redes sociais para comentar a ligação. “Reiterei a importância que a China terá para o sucesso da COP 30 e no combate à mudança do clima. O presidente Xi indicou que a China estará representada em Belém por delegação de alto nível e que vai trabalhar com o Brasil para o êxito da conferência”, diz a postagem.

Também nessa segunda, Lula afirmou que o Brasil precisa manter sua soberania e sonhar grande diante de um cenário internacional cada vez mais hostil. As declarações foram feitas durante a entrega de um prêmio da área de educação, no Palácio do Planalto.

“Este país está precisando de todos nós, porque o mundo está ficando mais perverso. O mundo está ficando mais nervoso, e nós precisamos de um país soberano, democrático, e que o povo brasileiro seja o único dono deste país.”

A China é o maior parceiro comercial do Brasil. Segundo o MDIC, entre janeiro e julho deste ano as exportações para a China superaram os US$ 57,6 bilhões – cerca de R$ 313 bilhões. Já as importações somaram US$ 41,7 bilhões – cerca de R$ 227 bilhões.

Medidas de reciprocidade

Assim que lançar o plano de ajuda econômica em resposta ao tarifaço de 50% anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra produtos brasileiros, o governo quer iniciar o debate sobre medidas de reciprocidade.

O tema é considerado polêmico porque empresários brasileiros temem que a aplicação da Lei de Reciprocidade possa encarecer produtos importados dos EUA ou gerar outros impactos negativos na economia. Além disso, integrantes de setores econômicos avaliam que o uso da lei poderia sinalizar uma saída da mesa de negociação para tentar reverter as tarifas impostas nos últimos meses.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Política

Juventude derrota Corinthians na luta para deixar zona do rebaixamento do Brasileirão
https://www.osul.com.br/em-meio-as-tarifas-dos-estados-unidos-lula-conversa-com-xi-jinping/ Em meio às tarifas dos Estados Unidos, Lula conversa com Xi Jinping 2025-08-12
Deixe seu comentário

Últimas

Esporte Juventude derrota Corinthians na luta para deixar zona do rebaixamento do Brasileirão
Rio Grande do Sul Polícia Rodoviária Federal apreende 850 quilos de agrotóxicos transportados ilegalmente em Santana do Livramento
Mundo Trump estende por mais 90 dias a trégua com a China poucas horas antes de tarifas entrarem em vigor
Porto Alegre Transporte público: três linhas de ônibus deixam de circular em Porto Alegre; confira estas e outras mudanças
Rio Grande do Sul Entra em vigor no RS a lei que garante desconto no boleto para quem fica sem luz por mais de 24 horas
Porto Alegre Cinemateca Capitólio, em Porto Alegre, exibe dois clássicos nacionais
Porto Alegre Unidade Móvel de Saúde Animal atenderá região Partenon nesta quinta-feira
Economia Dólar fecha o dia em alta; Ibovespa cai com impasse na negociação entre Brasil e Estados Unidos
Inter Boa atuação de Ricardo Mathias levanta debate sobre a sua utilização no Inter
Política Tarifaço: ministro da Fazenda diz que medida com socorro vai prever “reformas estruturais” em fundo que financia exportações
Pode te interessar

Política Presidente da Câmara dos Deputados critica atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos: “País prejudicado”

Política O presidente da Câmara dos Deputados diz que a Casa está pronta para reagir ao tarifaço de Trump

Política Eduardo Bolsonaro diz não ter culpa de cancelamento de reunião do ministro da Fazenda com os Estados Unidos

Política Presidente nacional do PSD critica Eduardo Bolsonaro por sua defesa ao tarifaço dos Estados Unidos