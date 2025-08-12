Terça-feira, 12 de agosto de 2025

Rio Grande do Sul Motoristas devem ficar atentos para alterações no trânsito em razão de obras em 11 rodovias estaduais no RS

Por Redação O Sul | 12 de agosto de 2025

A presença de trabalhadores e máquinas na pista causa bloqueios temporários de faixas e redução de velocidade em determinados pontos

Foto: Rafael Bento/EGR
Os motoristas devem ficar atentos para alterações no trânsito em razão de obras e intervenções em 11 estradas estaduais nesta semana no Rio Grande do Sul.

Os trabalhos, executados pela EGR (Empresa Gaúcha de Rodovias), iniciaram na segunda-feira (11) e prosseguem até sexta (15) em diferentes regiões do Estado. As ações incluem modificação de rótulas e acessos, construção de interseções, manutenção asfáltica, pintura e sinalização, além de serviços de conservação como roçada, tapa-buracos, limpeza, drenagem e poda.

A presença de trabalhadores e máquinas na pista causa bloqueios temporários de faixas e redução de velocidade em determinados pontos, especialmente nos horários de pico. A EGR orienta aos motoristas para respeitarem a sinalização das equipes operacionais, manterem distância segura de outros veículos e trafegarem com velocidade compatível aos trechos em obras.

Na Serra Gaúcha, seguem as obras de modificação de rótulas na ERS-115, no quilômetro 6, em Igrejinha, e na RSC-453, no quilômetro 93,8, em Garibaldi. A RSC-453 também recebe modificação de acesso no quilômetro 82,5, em Carlos Barbosa. Na ERS-235, em Nova Petrópolis, avança a construção de acesso no quilômetro 14, enquanto a ERS-129, em Muçum, recebe a construção de interseção no quilômetro 83.

Ainda na região, a ERS-115, entre Três Coroas e Gramado, tem manutenção asfáltica e pintura em diferentes pontos, enquanto a ERS-235, em São Francisco de Paula, recebe manutenção nos quilômetros 58 e 73,5. A ERS-020 tem pintura e sinalização entre Três Coroas e São Francisco de Paula, do quilômetro 71 ao 95.

No Vale do Taquari, a ERS-129 recebe pintura e sinalização do quilômetro 67 ao 126, entre Encantado e Guaporé, e a ERS-130 conta com serviços de conservação do quilômetro 69 ao 97, entre Lajeado e Encantado. Também há conservação na ERS-128, do quilômetro 13 ao 30, entre Fazenda Vila Nova e Teutônia.

No Vale do Sinos, as equipes atuam na conservação da ERS-239, do quilômetro 13 ao 25, entre Novo Hamburgo e Campo Bom, e do quilômetro 47 ao 51, entre Parobé e Taquara.

No Litoral Norte, a ERS-040 tem manutenção asfáltica entre os quilômetros 80 e 82 e do quilômetro 85 ao 86, em Balneário Pinhal. Também há serviços de conservação do quilômetro 11 ao 40, em Viamão, na Região Metropolitana.

A ERS-474 recebe pintura e sinalização do quilômetro 0 ao 32, entre Santo Antônio da Patrulha e Rolante.

No Norte do Estado, a ERS-135 conta com conservação entre os quilômetros 45 e 70, de Estação a Erechim.

