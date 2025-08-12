Terça-feira, 12 de agosto de 2025

Brasil Mega-Sena pode pagar R$ 40 milhões nesta terça-feira

Por Redação O Sul | 12 de agosto de 2025

As apostas podem ser feitas até as 19h nas agências lotéricas ou pela internet

Foto: Divulgação
As apostas podem ser feitas até as 19h nas agências lotéricas ou pela internet. (Foto: ABr)

O concurso 2.900 da Mega-Sena pode pagar R$ 40 milhões nesta terça-feira (12), segundo a Caixa Econômica Federal. O sorteio ocorre às 20h, em São Paulo.

As apostas podem ser feitas até as 19h nas agências lotéricas ou pela internet. O bilhete mínimo, com seis números, custa R$ 6.

Se um apostador faturar o prêmio principal sozinho e aplicar o dinheiro na poupança, receberá cerca de R$ 265 mil em rendimentos no primeiro mês.

O último concurso da Mega-Sena, realizado na noite de sábado (9) na capital paulista, não teve ganhador. Os números sorteados foram: 10, 22, 28, 42, 44 e 51.

