Terça-feira, 12 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Esporte Juventude derrota Corinthians na luta para deixar zona do rebaixamento do Brasileirão

Por Redação O Sul | 11 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Com esta vitória o time gaúcho chegou aos 14 pontos, na 19ª posição.

Foto: Fernando Alves/ECJ
Com esta vitória o time gaúcho chegou aos 14 pontos, na 19ª posição. (Foto: Fernando Alves/ECJ)

Na partida que encerrou a 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Juventude derrotou o Corinthians por 2 a 1, na noite desta segunda-feira (11) no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

Com esta vitória o time gaúcho chegou aos 14 pontos (na 19ª posição) e ganha força na luta para deixar a zona do rebaixamento. Já o Timão permanece com 22 pontos após este revés, ocupando a 13ª colocação.

O triunfo do Juventude começou a ser construído aos 26 minutos do primeiro tempo, quando o lateral Marcelo Hermes levantou a bola na área para o atacante Gabriel Taliari marcar de cabeça. O time da casa conseguiu ampliar a sua vantagem já na etapa final. Aos 35 minutos, o veterano Nenê cruzou na área para Matheus Babi, que girou em cima da marcação para ficar livre para finalizar.

Já aos 44, o lateral Matheuzinho acertou um chute cheio de efeito em cobrança de falta para descontar, mas a equipe do Rio Grande do Sul conseguiu segurar a vantagem até o apito final para garantir os três pontos.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Esporte

Polícia Rodoviária Federal apreende 850 quilos de agrotóxicos transportados ilegalmente em Santana do Livramento
Em meio às tarifas dos Estados Unidos, Lula conversa com Xi Jinping
https://www.osul.com.br/juventude-derrota-corinthians-na-luta-para-deixar-zona-do-rebaixamento/ Juventude derrota Corinthians na luta para deixar zona do rebaixamento do Brasileirão 2025-08-11
Deixe seu comentário

Últimas

Política Em meio às tarifas dos Estados Unidos, Lula conversa com Xi Jinping
Rio Grande do Sul Polícia Rodoviária Federal apreende 850 quilos de agrotóxicos transportados ilegalmente em Santana do Livramento
Mundo Trump estende por mais 90 dias a trégua com a China poucas horas antes de tarifas entrarem em vigor
Porto Alegre Transporte público: três linhas de ônibus deixam de circular em Porto Alegre; confira estas e outras mudanças
Rio Grande do Sul Entra em vigor no RS a lei que garante desconto no boleto para quem fica sem luz por mais de 24 horas
Porto Alegre Cinemateca Capitólio, em Porto Alegre, exibe dois clássicos nacionais
Porto Alegre Unidade Móvel de Saúde Animal atenderá região Partenon nesta quinta-feira
Economia Dólar fecha o dia em alta; Ibovespa cai com impasse na negociação entre Brasil e Estados Unidos
Inter Boa atuação de Ricardo Mathias levanta debate sobre a sua utilização no Inter
Política Tarifaço: ministro da Fazenda diz que medida com socorro vai prever “reformas estruturais” em fundo que financia exportações
Pode te interessar

Esporte Dono do Botafogo mira aquisição de clube inglês

Esporte Bortoleto celebra evolução em sua temporada de estreia na Fórmula 1

Esporte Dirigentes se reúnem no Rio de Janeiro para discutir implantação de Fair Play Financeiro

Esporte Carolana pede ano sabático e fica fora da Seleção Brasileira para o Mundial