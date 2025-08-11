Rio Grande do Sul Polícia Rodoviária Federal apreende 850 quilos de agrotóxicos transportados ilegalmente em Santana do Livramento

Por Redação O Sul | 11 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











Ao vistoriarem o veículo, os agentes encontraram diversos pacotes e galões de agrotóxicos de origem estrangeira. Foto: Divulgação/PRF Ao vistoriarem o veículo, os agentes encontraram diversos pacotes e galões de agrotóxicos de origem estrangeira. (Foto: Divulgação/PRF) Foto: Divulgação/PRF

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Polícia Rodoviária Federal prendeu, nesta segunda-feira (11), um homem que transportava cerca de 850 quilos de agrotóxicos de forma ilegal na BR-158, em Santana do Livramento. Durante uma fiscalização de rotina, os policiais ordenaram a parada de uma caminhonete S10 com placas de São Valentim do Sul. Ao vistoriarem o veículo, os agentes encontraram diversos pacotes e galões de agrotóxicos de origem estrangeira, sem qualquer documentação que comprovasse a legalidade da carga.

O motorista, de 24 anos e natural de Dois Lajeados, foi detido no local. A carga e o veículo foram apreendidos e o suspeito encaminhado à Polícia Judiciária para os procedimentos legais. Ele responderá pelos crimes ambientais e de descaminho. A Polícia Rodoviária Federal ressalta a importância do cumprimento das normas para o transporte de produtos perigosos, destacando que operações como essa são fundamentais para garantir a segurança nas rodovias e a proteção do meio ambiente.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/policia-rodoviaria-federal-apreende-850-quilos-de-agrotoxicos-transportados-ilegalmente-em-santana-do-livramento/

Polícia Rodoviária Federal apreende 850 quilos de agrotóxicos transportados ilegalmente em Santana do Livramento

2025-08-11