| Em missão na Índia, vice-governador gaúcho divulga atrativos do RS a empresários e investidores

Por Redação O Sul | 5 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Encontros tiveram como pauta a possibilidade de negócios e parcerias em diversos setores. (Foto: Joel Vargas/Ascom-RS)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após visitar três grandes empresas em Mumbai, na Índia, uma delegação gaúcha liderada pelo vice-governador Gabriel Souza participou nessa terça-feira (5) do seminário “Invest RS”, com foco em parcerias comerciais com o país asiático e propostas de investimento no Rio Grande do Sul. Dentre os destaques do evento esteve a divulgação de atrativos do Estado.

Souza detalhou as principais características econômicas e geográficas, bem como possibilidades comerciais nos setores da indústria, tecnologia, agronegócio e turismo. Este último foi um dos temas centrais da palestra, com destaque para as cidades de Gramado e Canela (Serra Gaúcha.

“Os participantes tiraram dúvidas e se interessaram em importar vinhos e espumantes, por exemplo”, ressaltou o vice-governador. “Foi uma boa oportunidade para divulgar o Rio Grande do Sul, que está de braços abertos para novos investimentos capazes de ajudar no impulsionamento de sua economia.”

Outras relações potencialmente geradoras de resultados positivos para o Estado também estiveram na pauta de encontros bilaterais da missão gaúcha. As atividades tiveram como local o World Trade Center Mumbai (WTC) – plataforma de comércio internacional.

Antes, Souza havia se reunido com representantes de duas das maiores empresas agrícolas do mundo, a UPL e o Grupo Mahindra. A agenda incluiu encontro com executivos do JSW Group, de atuação em diversos setores.

A UPL, uma das líderes globais em soluções agrícolas, e o Grupo Mahindra, conhecido pela fabricação de máquinas agrícolas, têm presença significativa no Brasil. A Mahindra Brasil, subsidiária do grupo indiano, opera no Estado e anunciou, no início do ano, um investimento de R$ 55 milhões para implementação de nova unidade em Araricá, aumentando sua produção de tratores de 2,6 mil para 8 mil unidades por ano.

Acordo Brasil–Índia

Um dos saldos efetivos da programação foi a assinatura de um memorando de entendimento entre a Câmara de Comércio Indo-Brasileira e o World Trade Center Mumbai. Conforme o governo gaúcho no site oficial estado.rs.gov.br, o documento é uma forma de fomentar as relações comerciais e cooperativas entre as partes, por meio de investimentos e outras realizações em conjunto.

A primeira ação prevista após a rubrica é uma atividade voltada à degustação de vinhos gaúchos na Índia, organizada pelo WTC Mumbai. Também está confirmado o envio de uma delegação do país à edição de 2025 da Expodireto Cotrijal, realizada anualmente na cidade gaúcha de Não-Me-Toque e uma das mais importantes feiras do agronegócio no Brasil.

O cônsul-geral do Brasil em Mumbai, João de Mendonça Lima Neto, sublinhou a relevância da visita: “Mumbai é o centro econômico-financeiro da Índia, com uma forte área de ciência e tecnologia, de modo que a presença da comitiva certamente resultará em novos negócios”.

Já nesta quarta-feira (6), a delegação liderada por Gabriel Souza estará na capital indiana Nova Déli. A programação abrange novas reuniões bilaterais para prospecção de negócios.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de |

https://www.osul.com.br/em-missao-na-india-vice-governador-gaucho-divulga-atrativos-do-rs-a-empresarios-e-investidores/

Em missão na Índia, vice-governador gaúcho divulga atrativos do RS a empresários e investidores

2024-11-05