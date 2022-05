Esporte Em noite de Rodrigo Dourado, Inter goleia time equatoriano por 5 a 1 e avança na Sul-Americana

Por Redação O Sul | 24 de maio de 2022

Inter venceu com três gols de Rodrigo Dourado, um de Estêvão e um contra de Quiñonez. Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional Inter venceu com três gols de Rodrigo Dourado, um de Estêvão e um contra de Quiñonez. (Foto: Ricardo Duarte/S.C Internacional) Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional

O Inter fez o trabalho de casa e avançou para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. A vaga foi garantida após o Colorado golear o 9 de Octubre (Equador) por 5 a 1, na noite desta terça-feira (24) no Beira-Rio, em Porto Alegre. O Inter aguarda o sorteio para saber a data e o adversário das oitavas de final da competição. A próxima partida da equipe colorada será em casa pelo Brasileirão, onde enfrenta o Atlético-GO, às 20h, na próxima segunda-feira (30).

Com o resultado o Colorado chegou aos 12 pontos, garantindo a primeira posição do Grupo E da competição continental. O Inter nem precisou contar com o resultado do Guaireña, que ficou no empate contra o Independiente Medellín, para avançar na Sul-Americana.

Logo aos 8 minutos a equipe brasileira abriu o placar com Rodrigo Dourado, de cabeça, após cobrança de escanteio de De Pena. Mas 2 minutos depois os equatorianos igualaram tudo com Caicedo, que cabeceou após cruzamento de Mauro da Luz.

Mesmo procurando mais a vitória, o Inter só conseguiu voltar a ficar na frente no segundo tempo. Aos 3 minutos Taison cruzou, a bola passou por Bruno Mendez e Dourado não perdoou. Mas a tranquilidade só veio aos 20 minutos, quando Edenilson mandou para a área adversária e Orlin Quiñónez fez contra.

Aos 30 minutos a dupla Taison e Dourado voltou a entrar em ação, com o camisa sete mandando para o volante marcar de cabeça. Sete minutos depois deu tempo para Estevão deixar o seu.

Após a partida, Rodrigo Dourado comentou a boa atuação da equipe: “Muito feliz pelos gols, era um jogo difícil para nós e precisávamos da vitória. Uma noite iluminada para mim. Três gols é muito difícil para um volante”. O jogador também falou sobre possível injustiça da torcida: “Não. É normal. Faz parte do torcedor. Antes do Mano Menezes chegar, eu vinha jogando pouco e mesmo assim era o mais vaiado. Só jogando poderia mudar essa situação. Espero poder manter isso”.

Ficha técnica

Inter: Daniel; Bustos (Heitor), Bruno Méndez, Vitão e Renê; Dourado (Gabriel), De Pena, Edenilson e Mauricio (Taison); Wanderson (Estevão) e David (Cadorini). Técnico: Mano Menezes.

9 de Octubre: Recalde; Medina, Becerra, Cisneros e Glendys Mina; Vernaza, Chávez (Saltos), Esterilla e Mauro da Luz; Mojica (Orlín Quiñonez) e Caicedo. Técnico: Juan Carlos León.

