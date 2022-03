Rio Grande do Sul Em nova visita, embaixador do Cazaquistão fala sobre possível fornecimento de fertilizantes ao Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 19 de março de 2022

Representantes da Polônia também manifestaram interesse no Estado. (Foto: EBC)

Em sua segunda visita oficial ao Rio Grande do Sul, o embaixador da República do Cazaquistão, Bolat Nussupov, foi recebido nesta semana no Salão Nobre da prefeitura de Rio Grande (Região Sul) pelo chefe do Executivo local, Fábio Branco, em reunião com secretários municipais e representantes do setor empresarial da região.

Nussupov reiterou o interesse em ampliar relações com o Estado. O potencial de negócios abrange especialmente a comercialização de fertilizantes da ex-república soviética (localizada na Ásia Central) para o mercado gaúcho.

O risco de desabastecimento do insumo tem preocupado o setor agrícola brasileiro desde que a Rússia, fornecedora desse tipo de produto a diversos países, passou a sofrer sanções internacionais por ter invadido a Ucrânia.

O embaixador do Cazaquistão também visitou o Porto de Rio Grande e instalações da empresa Yara Fertilizantes. A presença do diplomata havia sido articulada durante encontro em Brasília, dez dias antes, com a titular da Secretaria Estadual de Relações Federativas e Internacionais (Serfi), Ana Amélia Lemos

Desta vez, Ana Amélia não pode acompanhar a visita. Ela foi então representada na reunião pela diretora-geral da Serfi, Patrícia Kotlinski, e pelo assessor de Assuntos Internacionais, Robson Valdez.

A primeira agenda oficial de Bolat Nussopov ao Rio Grande do Sul foi realizada no dia 19 de maio do ano passado. Na ocasião, ele e o governador Eduardo Leite conversaram no Palácio Piratini sobre temas como relações internacionais, economia e eventuais parcerias com o Estado.

Polônia

No mês que vem, a Embaixada da Polônia no Brasil deve assinar com o governo gaúcho um memorando de entendimento. O assunto foi debatido em Porto Alegre por representantes do Executivo com o embaixador Jakub Skiba e o cônsul Sergio José Sechinski.

As tratativas preveem cooperação no segmento químico e comercial, com foco em atividades de capacitação e intercâmbios em educação e cultura – incluindo pedagogia e música.

(Marcello Campos)

