Acontece Em novo formato, Salão ARP acontece nesta quinta-feira (08)

Por Redação O Sul | 8 de dezembro de 2022

Edição de 2022 tem mudanças no método de avaliação e oportunidade de reconhecimento para novos talentos do mercado publicitário. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Nesta quinta-feira (08), os profissionais que mais se destacaram no ano serão reconhecidos no Salão ARP 2022, o maior prêmio da comunicação gaúcha. Realizada pela Associação Riograndense de Propaganda (ARP), esta edição da premiação contou com mudanças no formato, no processo de escolha e na votação, além de novidades nas categorias a serem prestigiadas. Neste ano, ela retorna a um local já conhecido pelo público, o BarraShoppingSul, a partir das 19h30.

As mudanças foram conduzidas pelo presidente da ARP, Fernando Silveira, que no início do ano criou o Comitê da Transformação, liderado pela coCEO e sócia da Escala, Renata Schenkel. Hoje, ele avalia positivamente o sucesso da premiação. “Tivemos mais de 150 cases inscritos nesta edição inédita do Salão que, além de mais moderno e democrático, também proporcionou a participação de novos talentos. Este ano, por exemplo, é a primeira vez que uma agência do interior do estado está concorrendo lado a lado com as situadas na capital. Tudo isso mostra o quão assertivo foi este novo formato do evento”, comenta o presidente.

Um dos destaques desta edição foi a comissão julgadora formada por profissionais da comunicação com reconhecimento de mercado em nível nacional e internacional. “O objetivo da reformulação do prêmio e da adesão do júri é que a distinção seja mais técnica e com um processo de votação mais próximo do ideal”, explica Silveira. A avaliação aconteceu de forma on-line e individual entre os dias 16 e 20 de novembro e a lista completa dos finalistas de cada categoria pode ser conferida no site https://salaoarp.com.br/.

ARP Academy

No Salão ARP 2022 também serão conhecidos o “Estudante do Ano” e o “Professor do Ano” através do ARP Academy, que tem o objetivo de recompensar a criatividade dos estudantes do curso de Publicidade e Propaganda. Foram 13 projetos inscritos, onde participaram 30 alunos de todo o estado. A edição deste ano contou com o case do Asilo Padre Cacique, em que os alunos construíram uma campanha de doação com muita originalidade.

Sobre o evento

A premiação é aberta ao público e o ingresso pode ser adquirido até 08 de dezembro, entre as 9h e 12h e entre às 13h30 e 18h, através da Central de Vendas da ARP (Rua Tobias da Silva, 120/401), pelos números (51) 99872-5567 e (51) 3233-3354 ou através do e-mail arp@arpnet.com.br.

