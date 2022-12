Acontece Com apoio da Panvel, “Talk com Môni” debateu influência digital como negócio em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 9 de dezembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Patrocínio integra estratégia de comunicação da marca, com aposta em conteúdo e relacionamento com creators Foto: (Divulgação/Panvel) Foto: (Divulgação/Panvel)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em formato de festival, a jornalista e influenciadora Mônica Salgado reuniu creators, agências e heads de marketing para explorar o boom da influência digital como negócio. O “Talk com Môni” teve sua estreia regional na Capital gaúcha patrocinada pela Panvel e contou um público de mais de 270 pessoas no Instituto Ling nesta quarta-feira (7). O patrocínio faz parte da estratégia de comunicação da rede, que aposta cada vez mais em conteúdo e proximidade com influenciadores digitais, a exemplo do perfil Panvel Lovers no Instagram e do programa Tudo Bem?, este último produzido também em parceria com a jornalista e lançado em agosto deste ano.

A proposta do “Talk com Môni” de profissionalizar quem se aventura em um mercado em ascensão permite insights importantes para marcas que priorizam o uso dessa estratégia em seu planejamento, assim como a Panvel. “Como uma marca que acompanha a rotina das pessoas, buscamos diversificar a forma com que a Panvel dialoga com seu público para promover saúde e bem-estar, além de estimular a inovação. Por isso, percebemos a influência digital como uma grande janela de conversas com o propósito de aprofundar ainda mais o relacionamento da marca com as pessoas”, destaca a gerente-executiva de Comunicação e Marketing do Grupo Panvel, Priscila Barbosa.

Além dos painéis e palestras, o evento contou com algumas ativações de marcas parceiras em um espaço criado para networking. O Laboratório Industrial Farmacêutico Lifar, empresa do segmento Industrial do Grupo Panvel, apresentou uma novidade para os influenciadores que querem criar sua própria linha de produtos. Trabalhando com foco na inovação e entregando confiança e qualidade, o laboratório pode desenvolver e produzir uma linha ou um produto de acordo com a demanda de cada influenciador. “Estamos há mais de 50 anos no mercado e somos corresponsáveis pelo lançamento de itens de grande sucesso comercial. Temos a qualidade e a excelência na entrega como marca e pretendemos ampliar nossa opção de terceirização de produtos pensando no amplo mercado que envolve a influência digital”, afirma Anderson Moraes, gerente-executivo do Laboratório Lifar. Para mais detalhes, acesse: www.lifar.com.br.

Sobre a Panvel

Com quase 50 anos de história e mais de 550 lojas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo, a Panvel está entre as principais redes de farmácias da Região Sul do Brasil. São 15 mil itens à venda, entre medicamentos e produtos de higiene e beleza, e mais de 1 mil Produtos Panvel, incluindo maquiagem, proteção solar, ortopédicos, infantis e cuidados masculinos. É uma rede multicanal, com lojas físicas conectadas a uma série de facilidades, como telentrega Alô Panvel, Aplicativo Panvel, Serviço Clique & Retire e loja online www.panvel.com, com entrega para todo país.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece