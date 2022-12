Acontece Blue Ville doa ao Instituto da Criança com Diabetes R$ 0,20 por produto vendido aos comerciantes a partir de janeiro

Por Redação O Sul | 11 de dezembro de 2022

Rosane Oliva (D), diretora de Novos Negócios da Blue Ville, e Ana Bertuol (E), gerente-executiva do ICD Foto: Divulgação Rosane Oliva, diretora de Novos Negócios da Blue Ville, e Ana Bertuol, gerente-executiva do ICD. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A Blue Ville fechou uma parceria com o Instituto da Criança com Diabetes (ICD) para doar à instituição R$ 0,20 por produto vendido aos comerciantes.

Rosane Oliva, diretora de Novos Negócios da empresa, destaca que o valor a ser doado independe da venda direta ao consumidor, agilizando processos.

A seleção dos produtos passou por uma análise criteriosa. Segundo o ICD, pessoas com diagnóstico de diabetes tipo 1 não possuem restrições alimentares, mas é importante um olhar atento em relação a horários e quantidades de carboidratos. Para auxiliar na flexibilização da rotina alimentar, a contagem de carboidratos é uma excelente estratégia.

Por isso, foram selecionados com o selo da parceria o Arroz Integral, Arroz Enriquecido com Ferro e Arroz Cateto Integral, por seus valores nutricionais. Já na linha dos coloridos, foram destacados o Arroz com Açafrão e Arroz com Ervas Finas, pelos seus diferenciais em sabores e praticidade, com embalagens de 250 gramas.

O selo passa a integrar os produtos a partir de janeiro, com validade de seis meses, podendo ser estendida. Rosane Oliva se diz entusiasmada com a parceria e enfatiza que a Blue Ville está de braços abertos para fortalecer a relação com o instituto. “Novas ações virão”, reitera.

“Nós sabemos que esse dinheiro faz diferença nas contas da empresa, mas podem ter certeza de que esse esforço transforma a vida de milhares de crianças e jovens todos os dias. Não temos palavras para agradecer esse gesto da Blue Ville”, aponta a gerente-executiva do ICD, Ana Bertuol. O instituto atende mais de 4,5 mil crianças e jovens com diabetes no Rio Grande do Sul.

