Dentre os destaques estão os tradicionais Concertos Comunitários promovidos pela empresa.

O Grupo Zaffari lançou o relatório social da marca referente ao ano de 2021. Na publicação on-line, encontram-se todas as iniciativas realizadas pela empresa ao longo do ano passado nas áreas social, cultural e ambiental, reafirmando o compromisso do grupo com as comunidades onde atua.

Dentre os destaques estão os tradicionais Concertos Comunitários e a Campanha do Agasalho, além do patrocínio a eventos e apresentações culturais, apoio a entidade beneficentes e a construção do Anexo Covid no Hospital Independência.

No âmbito da sustentabilidade, o Zaffari foi responsável pela promoção da Virada Sustentável 2021 e por uma gestão consciente de resíduos, encaminhando para descontaminação e tratamento 68.172 unidades de lâmpadas fluorescentes e 18.590kg de pilhas e baterias alcalinas, recebidas de seus clientes e de usos internos, entre outras ações.

O montante de investimentos nos projetos chegou a R$ 16.374.123,31. O relatório completo pode ser conferido neste link.

