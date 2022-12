Acontece Festa do Transportador Gaúcho reúne comunidade do Transporte Rodoviário de Cargas em Montenegro

Por Redação O Sul | 12 de dezembro de 2022

O presidente do Sindicato das Empresas de Transportes de Carga e Logística no Rio Grande do Sul, Sérgio Gabardo, realizou a abertura do evento. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Churrasco na brasa, bombacha e música gauchesca: a tradicional Festa do Transportador Gaúcho reuniu associados, apoiadores, fornecedores do segmento, autoridades, famílias e amigos para a celebração do trabalho realizado pelo Sindicato das Empresas de Transportes de Carga e Logística no Rio Grande do Sul Setcergs no último ano.

“É um dia de festa! Hoje estamos comemorando mais um ano em que, mesmo com todas as dificuldades, tivemos muitas conquistas”, disse o presidente da entidade, Sérgio Gabardo, na abertura do evento, realizado na última sexta-feira (09).

Autoridades

A gestão 2021/22 buscou a aproximação de autoridades e instituições que são de extrema importância para o setor, ação refletida na solenidade, com a presença de nomes relevantes, como o governador do Rio Grande do Sul, Ranolfo Vieira Júnior.

“Quero dizer que é uma alegria estar aqui na noite desta sexta-feira comemorando a Festa do Transportador Gaúcho. Saúdo este grande amigo e anfitrião, Sérgio Gabardo”, disse Ranolfo. Já o vereador Cezar Schirmer representou o prefeito Sebastião Melo. “Quero saudar a todos que aqui fazem do transporte de carga as suas vidas”, comentou.

Estiveram presentes também o vereador Idenir Cecchim; o desembargador do TRT-4 Gilberto dos Santos; o cel. Paulo Rogério Alberti, da Brigada Militar; o ex-comandante do Policiamento Metropolitano cel. Oto Amorim e o procurador da República Lafaiete Ferrer.

Agradecimentos

Algumas empresas associadas foram agraciadas com placas de reconhecimento ao trabalho exercido junto ao Setcergs. A distinção se deu pela participação dessas transportadoras nas ações e comissões do sindicato, pelo engajamento em causas importantes e por prestigiarem os serviços oferecidos. São elas: Cooperlíquidos, Santa Clara Transportes, Modular Cargas, Rodofama Transportes, Transportadora Minuano, Vitlog Transportes e Dinon Transportes.

Gabardo também realizou um agradecimento especial aos ex-presidentes pelo trabalho realizado nas gestões anteriores. “Se hoje estamos aqui é porque vocês começaram o trabalho no passado, vocês construíram o Setcergs, e nós temos a obrigação de dar continuidade”, declarou.

A cerimônia foi encerrada com a apresentação dos membros da diretoria da gestão eleita para 2023/24 e com a benção do Padre Neimar Schuster, da Diocese de Montenegro.

