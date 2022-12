Acontece João Ricardo Santos Tavares toma posse para o segundo mandato à frente da Associação do Ministério Público do RS

Por Redação O Sul | 12 de dezembro de 2022

Liderada pelo promotor de Justiça João Ricardo Santos Tavares (foto), a Diretoria Executiva foi eleita com 94% dos votos, em pleito realizado com chapa única Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Ao lado da Diretoria Executiva e do Conselho de Representantes eleitos em novembro, promotor de Justiça será empossado nesta quinta-feira (15), em solenidade no auditório do Ministério Público Estadual, a Diretoria Executiva e o Conselho de Representantes eleitos para a gestão 2022-2024 da AMP/RS (Associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul).

A cerimônia ocorrerá às 17h30min, no auditório Mondercil de Moraes, na sede do Ministério Público Estadual (Av. Aureliano Figueiredo de Pinto, 80). Após a cerimônia, será realizado um jantar na Casa Vetro, que também celebrará o aniversário de 81 anos da Associação.

Liderada pelo promotor de Justiça João Ricardo Santos Tavares, a Diretoria Executiva foi eleita com 94% dos votos, em pleito realizado com chapa única. O resultado, que reconduz o dirigente ao cargo de presidente da entidade, foi conhecido no dia 11 de novembro, quando foram totalizados os votos.

“Seremos o presidente e a diretoria de todos, para que o nosso Ministério Público não seja diminuído e que continuemos prestando o serviço para a sociedade que sempre prestamos: de qualidade e visando o bem comum”, afirmou o presidente da AMP/RS após o resultado do pleito.

*DIRETORIA EXECUTIVA 2022-2024*

Presidente: João Ricardo Santos Tavares

Vice-presidente Administrativo e Financeiro: Fernando Andrade Alves

Vice-presidente de Núcleos: André de Azevedo Coelho

Vice-Presidente de Valorização Funcional: Henrique Rech Neto

Vice-Presidente de Relações Institucionais: Karine Camargo Teixeira

Vice-Presidente de Mobilização Social e Relacionamento: Márcia Regina Nunes Villanova

Vice-Presidente de Jubilados: Guacira de Almeida Martins

*CONSELHO DE REPRESENTANTES TITULARES:*

Carlos Eduardo Vieira da Cunha

Frederico Carlos Lang

Lisiane Villagrande Veríssimo da Fonseca

Miguel Bandeira Pereira

Victor Hugo Palmeiro de Azevedo Neto

*CONSELHO DE REPRESENTANTES SUPLENTES:*

Daniela Fistarol

Fernando César Sgarbossa

Maristela Schneider

*POSSE GESTÃO 2022-2024 DA AMP/RS*

Data: 15 de dezembro

Horário: 17h30min

Local: Auditório Mondercil de Moraes, sede do Ministério Público Estadual

Endereço: Av. Aureliano Figueiredo de Pinto, 80, 3º andar

