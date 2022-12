Acontece Parceria entre a Prefeitura e o Ministério Público amplia acesso ao Programa Social Esporte Clube

Por Redação O Sul | 12 de dezembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











A assinatura acontece nesta terça-feira (13), às 14h, no 14º andar da sede do Ministério Público Foto: MP/Divulgação A assinatura acontece nesta terça-feira (13), às 14h, no 14º andar da sede do Ministério Público (Foto: MP/Divulgação) Foto: MP/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Por meio da Smelj (Secretaria Municipal de Esporte Lazer e Juventude), a prefeitura firmará um termo de cooperação com o Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS) ampliando o acesso de crianças e adolescentes a diversas modalidades esportivas via Projeto Social Esporte Clube.

A assinatura acontece nesta terça-feira (13), às 14h, no 14º andar da sede do Ministério Público (avenida Aureliano de Figueiredo Pinto, 80 – Praia de Belas).

Serão beneficiadas crianças e adolescentes acolhidos institucionalmente no município, com idades entre seis e 17 anos.

Entre as práticas esportivas, estão futebol (minicampo e society), futsal, iniciação esportiva, equitação/hipismo, basquete, vôlei, judô, natação, esgrima, remo, atletismo, jazz infantojuvenil, ginástica olímpica/artística e ginástica rítmica.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece