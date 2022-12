Acontece Pmweb encerra o ano com crescimento de 20% e três novos clientes

Por Redação O Sul | 7 de dezembro de 2022

Inspirali, Raízen Energia e Sicoob/Coopera passam a fazer parte do portfólio da empresa que fecha 2022 em alta. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Às vésperas de comemorar 26 anos de atuação, com uma trajetória de crescimento acumulado, a Pmweb, líder de CRM no Brasil, que atua com marketing, tecnologia e dados, comemora a chegada de três grandes players do mercado à sua carteira de clientes.

A partir deste mês, a Inspirali, instituição de ensino do Ecossistema Ânima de Aprendizagem, a Raízen Energia, referência global em bioenergia, e o Sicoob/Coopera, primeiro ecossistema de fidelização do cooperativismo brasileiro, vão contar com a expertise da Pmweb para alavancar negócios através de relacionamentos únicos em escala. Com um squad multidisciplinar, que apoia os clientes desde a estratégia e planejamento de ações de CRM até a operação da plataforma de marketing automation Salesforce, a Pmweb vai integrar dados dos clientes, criando segmentações personalizadas para o momento de cada empresa.

A organização, que desde 2017 faz parte do Grupo WPP e conta com 500 colaboradores, vem apresentando um forte desenvolvimento nos últimos anos, inclusive durante a pandemia. “Em 2020, mesmo com todos os problemas da Covid-19, conseguimos crescer 10%. Já 2021 foi espetacular, com crescimento de 46% sobre os 10% do ano anterior. E para este ano a previsão é chegar a 20%”, comenta Augusto Rocha, vice-presidente de Marketing e Vendas.

Parte do sucesso da Pmweb, parceira das tecnologias Salesforce e Oracle no Brasil, é o investimento na formação e treinamento de pessoas. “Nosso negócio é conectar, processar e organizar dados para oferecer os melhores serviços de Marketing Cloud e CRM com foco em Strategic, Data e Campaign Services, Planejamento, Criação e Conteúdo, Coding, Business Intelligence, Client Insights, Gestão de Projetos, entre outros. E nossa performance depende tanto das tecnologias disponíveis como de profissionais aptos a utilizá-las da forma mais inteligente possível. Por isso, criamos as áreas de Gestão de Conhecimento e Educação Corporativa, para qualificar o nosso time de forma mais rápida”, complementa Rocha.

Para o próximo ano, a expectativa da Pmweb é expandir ainda mais a sua área de atuação, com novas plataformas e também clientes internacionais. A empresa já atende grandes companhias brasileiras, como Grupo Renner, Americanas.com, Pão de Açúcar, Tramontina, HP, iPlace, Melissa, Electrolux, Centauro, Azul, GetNet, OI, Raízen, Dr. Consulta, Tembici, Serasa, Grupo Lebes, Smiles, entre outras.

