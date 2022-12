Acontece Prêmio Exportação RS lança documentário e livro sobre seus 50 anos de história

Por Redação O Sul | 7 de dezembro de 2022

A obra audiovisual apresenta depoimentos de líderes importantes na construção do mérito, que já premiou mais de 700 organizações em meio século de atividades. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Um documentário e um livro foram lançados em comemoração aos 50 anos do Prêmio Exportação RS nesta terça-feira (06). Através de depoimentos de líderes importantes na construção do mérito e de memórias sobre o setor exportador gaúcho, as iniciativas contam a história da premiação, que já reconheceu mais de 700 organizações em meio século de atividades.

“A trajetória do Prêmio Exportação RS até hoje foi repleta de aprendizados e muita contribuição para o cenário econômico gaúcho, com relevantes entregas para fortalecer o estado no mercado internacional. Dentro de todo o processo, neste momento, contribuímos com a geração de conteúdo relevante para capacitar e orientar a comunidade exportadora. Indo além do que apenas distinguir empresas com bons resultados, temos como objetivo auxiliar novas organizações, principalmente pequenas e médias, a fortalecerem seus negócios por meio da exportação”, afirma o presidente do Conselho do Prêmio Exportação RS, Fabrício Forest.

Sobre a premiação

O Prêmio Exportação RS homenageia empresas que obtiveram os melhores resultados mercadológicos e desenvolveram estratégias inovadoras para expor e comercializar seus produtos no mercado internacional. Em 2022, foram reconhecidas 68 empresas com sede no Rio Grande do Sul, que se destacaram por suas exportações nos mais diversos segmentos.

O Conselho do Prêmio Exportação RS é formado por lideranças de instituições que possuem relação de suporte ou apoio ao cenário exportador gaúcho. São elas: ADVB/RS, ApexBrasil, Badesul, Banco do Brasil, Banrisul, BRDE, Farsul, Fecomércio, Federasul, Fiergs, Lide-RS, Portos RS, Sebrae-RS, Secretaria do Desenvolvimento Econômico (Sedec), Hub Transforma RS e UFRGS.

Confira neste link o documentário na íntegra.

Fotos: Divulgação

