Por Redação O Sul | 7 de dezembro de 2022

É a terceira edição da pesquisa segmentada, e a organização sediada em São Leopoldo (RS) fez parte de todas as listas. Foto: Divulgação/STIHL Foto: Divulgação/STIHL

A STIHL foi reconhecida pelo terceiro ano consecutivo entre as Melhores Empresas para Trabalhar da Indústria no Brasil. A cerimônia de divulgação do prêmio ocorreu na terça-feira (06) em São Paulo. Esta é a terceira edição do ranking nacional segmentado da área e foi promovida pelo Instituto Great Place to Work (GPTW), em parceria com a Confederação Nacional da Indústria (CNI). A STIHL se mantém na lista desde a primeira edição da iniciativa, e a conquista junta-se aos rankings de Melhores Empresas para Trabalhar no Brasil e no Rio Grande do Sul em 2022.

“Mediante as premiações e com toda a atuação realizada com foco na valorização e promoção do bem-estar e da qualidade de vida, a STIHL consolida-se como uma referência de marca empregadora. Investimos fortemente para a ampliação do negócio e da capacidade produtiva e, consequentemente, estes movimentos geram novas oportunidades, bem como a solidificação, cada vez mais, da gestão e da tomada de decisão. Mas os recursos também são aplicados em prol de um ambiente corporativo adequado, saudável e integrado, com a nossa cultura. Exemplo disso está no recém inaugurado vestiário desenvolvido para nossos colaboradores, seus familiares e terceirizados”, afirmou o diretor de Recursos Humanos da STIHL, Diego Pereira.

Geração de oportunidades

Da mesma forma como o negócio se desenvolve, a STIHL cria novas perspectivas para o crescimento interno de colaboradores, além de oferecer diversos benefícios – nas áreas de saúde, educação, lazer, bem-estar, entre outros – com foco na valorização e na capacitação do público interno. Os investimentos e ampliações geram oportunidades e, para ocupá-las da melhor forma, é indispensável o olhar da área de gestão de pessoas.

Hoje o índice de aproveitamento interno está em torno de 80% – reflexo de todos os programas e projetos existentes na área de desenvolvimento e também resultado da cultura e relações de longo prazo presentes na empresa. Com o anúncio do investimento de R$ 210 milhões na expansão do Centro de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação e do Centro Logístico, mais de 80 novas vagas de trabalho serão abertas.

Inauguração do novo vestiário

Com o aumento da demanda e da produção, a STIHL também oportunizou um significativo aumento nas vagas de empregos, que, desde junho de 2020, somam mais de 1.500 contratações. Com isso, a empresa construiu um novo e amplo vestiário, inaugurado em novembro, para os funcionários e para os terceiros, que também oferecerá serviços de saúde e bem-estar.

O espaço oportuniza um ambiente que destaca a importância da qualidade de vida dos profissionais, contribuindo para a STIHL Brasil ser, cada vez mais, uma das melhores empresas para se trabalhar no país. Dentro dos 3.400m², foram estruturados consultórios clínicos, odontológicos, de fisioterapia, espaço para amamentação e sala multidisciplinar para terapia familiar, além de uma área de descanso dos funcionários após as refeições. O prédio conta com placas solares para o aquecimento da água das torneiras, dos chuveiros e do restaurante da empresa.

