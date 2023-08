Rio Grande do Sul Em Novo Hamburgo, um homem foi preso suspeito de matar ex e o namorado dela dentro de casa

Por Redação O Sul | 15 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











O crime aconteceu em 6 de agosto. Foto: Divulgação/Polícia Civil O crime aconteceu em 6 de agosto. (Foto: Divulgação/Polícia Civil) Foto: Divulgação/Polícia Civil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em Novo Hamburgo, na Região Metropolitana de Porto Alegre, um homem de 50 anos foi preso temporariamente nessa segunda-feira (14) suspeito de matar o casal Rosângela Zimmer e João Batista Cardoso de Souza. O crime aconteceu em 6 de agosto.

Conforme a investigação, os corpos das vítimas foram encontrados no box do banheiro da residência. De acordo com a Brigada Militar (BM), Rosângela e João Batista não tinham antecedentes criminais. Em depoimento à polícia, vizinhos do casal informaram ter escutado disparos durante a madrugada do ocorrido.

Segundo informações da Polícia Civil, o suspeito possuía ligação com uma das vítimas, Rosângela Zimmer. Eles tiveram um relacionamento.

O casal estava em um estágio inicial de relacionamento. O suspeito teria perpetrado o crime como resultado de insatisfação pelo término do relacionamento com Rosângela.

O homem de 50 anos permanecerá sob prisão temporária durante o andamento das investigações. A ação da Polícia Civil planeja apurar todos os detalhes do crime, assim como identificar possíveis circunstâncias e motivações que levaram ao duplo homicídio.

Homicídios em queda

Na contramão do crime registrado em Novo Hamburgo, conforme os dados da secretaria de Segurança Pública, os casos de homicídios no Rio Grande do Sul caíram 25,2% em julho deste ano, no comparativo com julho de 2022, chegando ao menor número para qualquer mês computado desde o início da série histórica em 2010.

Conforme o governo estadual, a queda se deve aos esforços integrados no combate aos crimes contra a vida.

“A pressão operacional vem resultando na prisão efetiva de criminosos e na apreensão de armas e drogas no estado. Com apoio da inteligência, buscamos a asfixia financeira e o enfraquecimento do crime organizado”, disse o secretário de Segurança Pública, Sandro Caron.

Esta é a segunda vez em 2023 em que a queda chegou ao menor número absoluto da série histórica. Em julho, o Rio Grande do Sul teve 95 vítimas de homicídio.

Mais do que a redução comparativa com o mesmo período do ano anterior, o número representa o menor total para qualquer mês dos últimos 13 anos. Com 107 vítimas de homicídio, maio de 2023 era, até então, o menor número da série histórica iniciada em 2010.

Ainda, pela primeira vez neste ano, o índice de homicídios caiu no acumulado, de janeiro a julho. Com cinco vítimas a menos, em comparação ao mesmo período do ano passado, uma queda de 0,5%.

Porto Alegre também teve queda nos homicídios tanto no mês de julho (menos 53,3%) quanto no acumulado desde janeiro (menos 14%).

No âmbito estadual, no mês de julho também houve diminuição da violência em importantes indicadores como feminicídio, latrocínio, abigeato e roubo de veículos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/em-novo-hamburgo-um-homem-foi-preso-suspeito-de-matar-ex-e-o-namorado-dela-dentro-de-casa/

Em Novo Hamburgo, um homem foi preso suspeito de matar ex e o namorado dela dentro de casa

2023-08-15