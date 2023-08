Rio Grande do Sul Gramado recebe grupo de influenciadores nacionais em projeto no período do Festival de Cinema

Por Redação O Sul | 15 de agosto de 2023

Criado por Thiago Rocha (foto), o reality show irá reunir 12 influenciadoras digitais. Foto: Divulgação Criado por Thiago Rocha (foto), o reality show irá reunir 12 influenciadoras digitais. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O inverno em Gramado, na Serra Gaúcha, rende um passeio diferente para a família inteira ou programas românticos a dois. Isto faz da cidade um dos destinos turísticos mais visitados do Brasil, proporcionando que as empresas capitalizem ao máximo a estação mais fria do ano.

No período também ocorre o Festival de Cinema de Gramado, um dos eventos mais cobiçados do ano. O Festival será um dos palcos do Mansão CellulitFree.

Criado por Thiago Rocha, o reality show irá reunir 12 influenciadoras digitais, que serão o elo entre o público e os bastidores do festival, oferecendo perspectivas por meio de uma visão íntima de quem está nos bastidores do evento. O reality poderá ser acompanhado em tempo real na página do CellulitFree na internet.

Conheça as 12 influenciadoras participantes e o número de seguidores de cada uma delas no Instagram:

– Gizelly Bicalho – 4 milhões;

– Arícia – 3 milhões;

– Jaquelline – 2 milhões;

– Jéssica Mueller – 2 milhões;

– Bárbara Heck – 1 milhão;

– Lary Bottino – 1 milhão;

– Larissa Tomásia – 1 milhão;

– Tati Minerato – 713 mil;

– Monique Amin – 556 mil;

– Nati Casassola – 319 mil;

Festival de Gramado

A 51ª edição do Festival de Cinema acontece de 11 a 19 de agosto no Palácio dos Festivais, na avenida Borges de Medeiros, 2697 – Centro de Gramado. Os ingressos custam a partir de R$ 100.

https://www.osul.com.br/gramado-recebe-grupo-de-influenciadores-nacionais-em-projeto-no-periodo-do-festival-de-cinema/

2023-08-15