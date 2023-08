Porto Alegre Agora com projetor digital, Planetário de Porto Alegre será reaberto ao público em setembro

Por Redação O Sul | 15 de agosto de 2023

Prédio icônico na avenida Ipiranga completará 51 anos de atividades em novembro. (Foto: Arquivo/UFRGS)

Após uma pausa para reforma e modernização de equipamento, o Planetário de Porto Alegre será reaberto ao público no dia 3 de setembro. A novidade é a substituição do projetor por um modelo digital. Ingressos à venda a partir desta sexta-feira (18), exclusivamente por meio da plataforma sympla.com.br, a R$ 15 (com reserva de 40% de meia-entrada).

Para a plateia infantil é exibida a sessão “Formas Espaciais e Relógios Celestes” (15 minutos), que aborda as formas dos corpos espaciais e a movimentação dos planetas no Sistema Solar. A projeção é seguida de atividade pedagógica. Já os jovens e adultos acompanham o minidocumentário “Da Terra para o Universo” (30 minutos), que trata do desenvolvimento das estrelas, galáxias, Sistema Solar e da própria astronomia.

Será mantido o esquema de programação direcionado a instituições de ensino entre segunda e sexta-feira, com demais visitas realizadas aos domingos.

O público em geral terá cinco sessões diárias em 3 e 17 de setembro (15h, 16h, 17, 18 e 19h). As três primeiras serão voltadas aos pequenos. Escolas públicas contam com datas reservadas nos dias 12, 13 e 14 de setembro (10h, 14h e 15h), ao passo que para as particulares os dias selecionados são 26, 27 e 28 de setembro (mesmos horários).

Localizado na avenida Ipiranga nº 2.000, próximo à rua Ramiro Barcelos (bairro Santana), o Planetário atende pelo telefone (51) 3308-5440. Outras informações também podem ser conferidas em ufrgs.br/planetario.

Trajetória

No início da década de 1970, poucas cidades no mundo possuíam planetários, mesmo nos países desenvolvidos. Munique, Paris, Londres, Roma, Chicago, Osaka, Buenos Aires e São Paulo faziam parte desse seleto time, com instituições a contar com aparelhos de projeção da marca alemã Zeiss.

Porto Alegre entrou para a lista nessa época, quando a UFRGS recebeu um equipamento Spacemaster produzido pela mesma empresa e doado pelo governo federal. Sua instalação exigiu uma ação conjunta com a prefeitura, que assumiu a construção do prédio, enquanto a Universidade se responsabilizava pelo projeto arquitetônico, manutenção e contratação de equipe.

Com projeto arquitetônico de Fernando Gonzales em colaboração com Walter Bered, o prédio icônico tem formato que sugere uma nave espacial pousada no solo, rodeada por jardins, espelho d’água, relógio-de-sol e rosa-dos-ventos. Foi erguido entre o início de 1971 e outubro do ano seguinte, quando chegou a receber a visita dos astronautas norte-americanos James Lovell (tripulante da Apolo 13) e Donald Slayton (diretor de tripulação de voos da Nasa, a agência espacial dos Estados Unidos).

A inauguração foi realizada em 11 de novembro, com a primeira exibição do Spacemaster ao público gaúcho. Na cúpula de 12,5 metros de diâmetro, os planetas e 8 mil estrelas eram projetados, simulando a configuração do céu em qualquer parte do mundo.

Relevância

Atuando como órgão de complementação de ensino e divulgação científica, o Planetário tem oferecido programas científicos e culturais à comunidade do Rio Grande do Sul. Os mais de 100 programas produzidos por sua equipe nestes quase 51 anos já contemplaram mais de 1 milhão de visitantes.

Sua denominação oficial é “Planetário Professor José Baptista Pereira”. Trata-se de uma homenagem ao docente da Faculdade de Engenharia e que prestou relevantes trabalhos em prol da astronomia no Rio Grande do Sul.

(Marcello Campos)

