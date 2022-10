Economia Em Porto Alegre, a cesta básica teve queda em setembro, mas ainda é a terceira mais cara entre capitais

Por Pedro Marques | 6 de outubro de 2022

Dos 13 produtos que compõem o conjunto de gêneros alimentícios essenciais, sete ficaram mais baratos. Foto: Reprodução Dos 13 produtos que compõem o conjunto de gêneros alimentícios essenciais, sete ficaram mais baratos. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O valor da cesta básica caiu em setembro em 12 das 17 capitais analisadas pela Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos. Porto Alegre registrou, em setembro, queda de 0,55%, em relação ao mês anterior, passando a custar R$ 743,94. Porém, entre as capitais do País, é a terceira mais cara, atrás de São Paulo (R$ 750,74) e Florianópolis (R$ 746,55). As informações foram divulgadas nesta quinta-feira (6) pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).

Entre agosto e setembro, as reduções mais importantes ocorreram nas capitais do Norte e Nordeste: Aracaju (-3,87%), Recife (-3,03%), Salvador (-2,88%) e Belém (-1,95%). Os aumentos foram registrados em Belo Horizonte (1,88%), Campo Grande (1,83%), Natal (0,14%), São Paulo (0,13%) e Florianópolis (0,05%).

A comparação dos valores da cesta, entre setembro de 2022 e setembro de 2021, mostrou que todas as capitais tiveram alta de preço, com variações que oscilaram entre 8,41%, em Vitória, e 18,51%, em Recife.

Em 2022, o custo da cesta básica apresentou elevação em todas as cidades pesquisadas, com destaque para as variações de Belém (11,78%), Campo Grande (10,87%), Brasília (10,56%), Goiânia (10,29%) e João Pessoa (10,08%).

Produtos

O leite puxou a queda dos alimentos, com -15,99% em relação ao mês anterior, seguido por óleo de soja (-5,84%) e feijão (-4,64%). Carne (-0,85%), arroz (-0,22%), café (-0,09%) e pão (-0,08%) tiveram variações modestas.

Seis itens ficaram mais caros para os brasileiros. A batata apresentou a maior alta, com 11,91%. O tomate (7,34%), a farinha de trigo (2,33%), a manteiga (2,04%), o açúcar (0,67%) e a banana (0,60%) completam a lista.

Salário

Com base na cesta mais cara, que, em setembro, que foi a de São Paulo, e “levando em consideração a determinação constitucional que estabelece que o salário mínimo deve ser suficiente para suprir as despesas de um trabalhador e da família dele com alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência, o Dieese estima mensalmente o valor do salário mínimo necessário”, informa o departamento.

Em setembro de 2022, o salário mínimo necessário para a manutenção de uma família de quatro pessoas deveria ter sido de R$ 6.306,97, ou 5,20 vezes o mínimo de R$ 1.212,00. Em agosto, o valor necessário era de R$ 6.298,91 e também correspondeu a 5,20 vezes o piso mínimo. Em setembro de 2021, o valor do mínimo necessário deveria ter ficado em R$ 5.657,66 ou 5,14 vezes o valor vigente na época, de R$ 1,1 mil. (Pedro Marques)

